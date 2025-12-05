#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
504.49
587.73
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
504.49
587.73
6.57
Қоғам

ШҚО-да жолаушылар мінген автобус пен жеңіл автокөлік соқтығысты

ШҚО-да жолаушылар мінген автобус пен жеңіл автокөлік соқтығысты, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 23:36 Сурет: видео скрині
2025 жылғы 5 желтоқсанда Өскемен – Алтай – Рахман қайнарлары республикалық маңызы бар тасжолында жолаушылар автобусы мен жеңіл автокөлік соқтығысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға орнына полиция қызметкерлері дереу келіп, жолдағы тәртіпті қамтамасыз етті. Сондай-ақ, жолдағы қозғалысты бақылауға алып, азаматтарға қосымша қауіп төнбеуін қадағалады.

"Жол-көлік оқиғасының салдарынан қоғамдық көліктің екі жолаушысы медициналық көмекке жүгінген. Аталған факті бойынша тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр", - делінген хабарламада.

Полиция құқық бұзған азамат заңға сәйкес жауапкершілікке тартылатынын мәлімдеді.

Шығыс Қазақстан облыстық полиция департаменті жол қозғалысына қатысушыларды жол жүрісі қағидаларын қатаң сақтауға, барынша абай болуға үндеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Шымкентте жеңіл көлік пен жолаушылар автобусы соқтығысты
18:50, 20 наурыз 2024
Шымкентте жеңіл көлік пен жолаушылар автобусы соқтығысты
Алматыда жолаушылар мінген автобус пен жеңіл көлік соқтығысып, бір адам опат болды
10:41, 28 қаңтар 2024
Алматыда жолаушылар мінген автобус пен жеңіл көлік соқтығысып, бір адам опат болды
Павлодарда автокөлік пен автобус соқтығысты
02:00, 18 қазан 2023
Павлодарда автокөлік пен автобус соқтығысты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: