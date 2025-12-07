#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
504.49
587.73
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
504.49
587.73
6.57
Қоғам

Ақтаудағы аялдамада ер адамның мәйіті табылды

Ақтаудағы аялдамада ер адамның мәйіті табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.12.2025 13:20 Сурет: Zakon.kz
2025 жылғы 7 желтоқсан күні таңертең 9-шағын ауданнан ер адамның денесі табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ер адамды кездейсоқ өтіп бара жатқан тұрғын көріп қалған. Ол мәйіттің жанында жатқан ұялы телефоннан бірінші нөмірге – ер адамның немересіне хабар берген.

Lada.kz мәліметінше, туыстары оқиға орнына жетіп, жедел жәрдем бригадасын шақырған.

"Медициналық қызметкерлер жедел реанимациялық шараларды жүргізді, алайда оны құтқару мүмкін болмады – биологиялық өлім расталды. Оқиға орнына полицейлер келіп, жағдайды анықтап жатыр", - делінген хабарламада.

Туыстары журналистерге ер адамның таңертең дәріханаға шыққанын айтқан. Ол жылдар бойы жоғары қан қысымы мен жүрегіндегі аурдан зардап шеккен. Туыстарының ойынша, оның өліміне дәл осылар себеп болуы мүмкін. Ер адам бір ай бұрын 64 жасқа толған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қар мен көктайғақ: синоптиктер дүйсенбіде ауа райы қолайсыз болатынын ескертті
15:52, Бүгін
Қар мен көктайғақ: синоптиктер дүйсенбіде ауа райы қолайсыз болатынын ескертті
Екібастұзда ер адамның мәйіті табылды
18:06, 04 сәуір 2025
Екібастұзда ер адамның мәйіті табылды
Ақтауда көшеден ер адамның денесі табылды
21:34, 15 қараша 2023
Ақтауда көшеден ер адамның денесі табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: