БҚО әкімі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы жұмыстар туралы есеп берді
Өңір басшысы облыста су, кәріз және жылу жүйелері кезең-кезеңімен жаңартылып келе жатқанын атап өтті.
"2023 жылдан бері құны 550 млн теңгені құрайтын жобалар аясында Орал жерасты су көзінде 6 жаңа ұңғыма бұрғыланып, су өндіру көлемі тәулігіне 40 мың текше метрге дейін артты. Сондай-ақ, 2025 жылы жалпы құны 21,6 млрд теңгеге диаметрі 1000 мм су құбыры мен Орал жерасты су көздерін реконструкциялау жұмыстары басталды", – деді Нариман Төреғалиев.
Өңірде 2023 жылдан бері 10,5 млрд теңгеге 4 ірі нысан іске қосылды. Пайдалану мерзімі 60 жылдан асқан және бұған дейін реконструкция жүргізілмеген 4 ірі кәріздік сорғы станцияларының жаңғыртылуының нәтижесінде 320 мың тұрғын сенімді кәріз жүйесімен қамтылды.
Сурет: БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі
Жыл соңына 2 кәріздік сорғы станцияларының реконструкциясы аяқталып, 90 мыңнан астам абонент тұрақты су бұру жүйесіне қосылады. Сонымен бірге, №5 жылу магистралі толықтай 3,2 км жаңғыртылып, 60 мың тұрғынның тұрақты жылумен қамтылуына мүмкіндік жасалды.Бұдан бөлек, ағымдағы жылы №2 жылу магистралі жаңғыртылып, жаңа 2 қазандық іске қосылды.
Сонымен қатар, Орал қаласының жылу электр орталығында градирня толық ауыстырылып, экологиялық тұрғыдан тиімді шешім қабылданды: Жайық өзенінен алынатын техникалық су көлемі жылына 4 млн текше метрге үнемделді.
Электрмен жабдықтау саласында да оң өзгерістер бар. Соңғы үш жылда жалпы құны 13 млрд теңгені құрайтын 12 жоба жүзеге асырылып, оның ішінде 40-50 жылдан астам уақыт пайдаланылып келген 6 мың шақырымға жуық электр желілері жаңартылды.
Сондай-ақ екі жаңа қосалқы станция мен екі өндірістік-жөндеу базасы салынды. Бұл шаралар электрмен жабдықтау сапасын арттырып, желілердің тозу деңгейін 82%-дан 75,4%-ға дейін төмендетуге мүмкіндік берді.
1960 жылы іске қосылған, соңғы 10 жыл уақыт бойы тоқтап тұрған №1 турбоагрегат жаңартылып, нәтижесінде станцияның қуаты 12,5 МВт-қа артып, 58 МВт-қа жетті.
Сонымен қатар, қаланың электр энергиясын тұрақты қамтамасыз ету мақсатында HITACHI турбинасына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде, нәтижесінде турбинаның қуаттылығы 28 МВт-қа артатын болады.
Сурет: БҚО әкімдігінің баспасөз қызметі
2023 жылдан бастап тұрғын үй құрылысына 44 млрд теңге бөлініп, 319 мың шаршы метр тұрғын үй, яғни 3698 пәтер халық игілігіне берілді.
Биыл 19,2 млрд теңгеге 7 көпқабатты үй мен ауылдық жерлерде тағы 14 тұрғын үй, барлығы 1292 пәтер салынуда. Әлеуметтік осал топтағы кезекте тұрғандар азаматтарға жыл соңына дейін 579 пәтер сатып алынады. Жалпы, 2023-2025 жылдарда облыс бойынша 5431 отбасы тұрғын үймен қамтылды. Соның ішінде 1 733 пәтер ауылдық елді мекендерде пайдалануға берілді", - деді БҚО әкімі Нариман Төреғалиев.