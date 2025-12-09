#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
514.74
599.36
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
514.74
599.36
6.71
Қоғам

Атырауда автобус жүргізушісі 6 жастағы баланы қағып өлтірді

Атырауда автобус жүргізушісі 6 жастағы баланы қағып өлтірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 21:40 Сурет: Zakon.kz
Атырауда автобус жүргізушісі 6 жасар баланы қағып кетті. Бала оқиға орнында көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қайғылы оқиға 8 желтоқсан күні таңертең "Байтақ-2" шағын ауданында болған. Алдын ала мәлімет бойынша, бала автобус аялдамасы маңында жолдан өтіп бара жатқан кезде қоғамдық көлік оны қағып кеткен.

Атырау облысы полиция департаментінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, автобус рөлінде 58 жастағы жүргізуші отырған.

"Қазіргі уақытта жүргізуші ұсталды, қылмыстық іс тіркелді және сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Тергеу мүддесіне орай басқа ақпарат жария етілмейді", - делінген хабарламада.

Полиция оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатқанын мәлімдеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада автобус әйелді қағып өлтірді
11:36, 28 тамыз 2024
Астанада автобус әйелді қағып өлтірді
Жетісу облысында мотоцикл жүргізушісі баланы қағып өлтірді
23:06, 14 маусым 2023
Жетісу облысында мотоцикл жүргізушісі баланы қағып өлтірді
Атырауда автобус жүргізушісі баланы қағып өлтірді
10:45, 31 тамыз 2025
Атырауда автобус жүргізушісі баланы қағып өлтірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: