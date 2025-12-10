Жұмыс көрсеткіші ең төмен үш әкім жазалануы мүмкін
Бүгін, 2025 жылғы 10 желтоқсанда Шығыс Қазақстан облысының әкімі Нұрымбет Сақтағанов қалалар мен аудандардың әкімдерімен әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерін орындау мәселелері бойынша кеңес өткізгені белгілі.
Мәселен, жұмыстың ең төмен қарқыны Глубокое ауданында, Алтай ауданында және Риддер қаласында тіркелді. Сонымен қатар, бірқатар көрсеткіштер Өскеменде, сондай-ақ Самара және Ұлан аудандарында алаңдаушылық туғызады.
Аталған қалалар мен аудандардың әкімдері өңір басшысына жыл соңына дейін жағдайды түзету үшін қандай шаралар қабылдауға ниетті екендігі туралы баяндады.
Нұрымбет Сақтағанов өз сөзінде барлық басшыға қатаң ескертулер жасады:
"Жыл соңына қарай жұмыс көрсеткіштері ең төмен үш әкімге қатысты тиісті шаралар қабылданатын болады. Біз облысқа құйылатын инвестициялар көлемін ұлғайтуға және халықтың өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған көптеген жобаны іске асыруға тиіспіз. Сондықтан осы бағыттағы жұмысты күшейтіңіздер!".
