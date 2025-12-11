Каспий суын сақтау үшін мемлекетаралық бағдарлама қабылдауымыз керек - Тоқаев
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан-Иран бизнес форумында Каспий теңізін және оның экожүйесін сақтап қалуға баса мән берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тоқаевтың сөзінше, Каспий теңізінің тағдыры – өте өзекті мәселе. Теңіз деңгейінің төмендеп кетуі аймақтың экологиясы мен экономикасына кері әсерін тигізіп отыр.
"Бәрімізді алаңдатып отырған мәселені шешу – бес елдің ортақ міндеті. Бұл іске халықаралық ұйымдарды және қаржы институттарын тартқан жөн. Мен Шанхай ынтымақтастық ұйымының кеңейтілген отырысында Су мәселелері жөніндегі орталық құру туралы ұсыныс айттым", - деді мемлекет басшысы.
Президент осы орайда Каспийдің суын сақтау үшін мемлекетаралық бағдарлама қабылдап, бірлесіп әрекет ету орынды екенін айтты.
"Оған қоса, Қазақстан делегациясы келесі жылы Тегеранда өтетін VII Каспий саммитіне қатысуға ниет білдіріп отыр. Еліміз алдағы екі жылдың ішінде IV Каспий экономикалық форумын өткізуді ұсынды. Аталған іс-шаралар Каспий теңізіне қатысты түйткілді жан-жақты қарап, тиімді шешім табуға септігін тигізеді. Ирандық әріптестерімізді осы бастамаларға белсене атсалысуға шақырамыз", - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
