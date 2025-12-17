#Халық заңгері
Қоғам

Ақтауды мұнайдың өткір иісі басты: тұрғындар дабыл қағуда

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.12.2025 10:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ақтауда экология департаментінің мамандары жағымсыз иістің көзін іздеуде, деп хабарлайды Zakon.kz.

Lada.kz басылымы 2025 жылғы 15 желтоқсанда сағат 23:00 шамасында қаланы жағымсыз иіс басқанын жазған болатын. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, ауада мұнай өнімдерінің иісі сезілген.

Осыған орай, 16 желтоқсанда Маңғыстау облысы бойынша экология департаменті мен Маңғыстау облысының мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасы бірлесіп қала аумағынан және қала маңындағы елді-мекендерден атмосфералық ауаға мониторинг жұмыстарын жүргізді.

Мониторинг нүктелері "Рекон-Ақтау" ЖШС; "Oil Transshipment" ЖШС; "КазАзот" АҚ; Ақтау промзона-6/114; "КАЗпол" ЖШС аймақтары.

Ведомство алынған сынама нәтижелері бойынша атмосфералық ауада шекті рауалды концентрациядан (ШРК) артулар байқалмағанын атап өтті. Мониторинг жұмыстары жалғасуда.

Бұған дейін Қонаев қаласында қатты жел салдарынан төтенше жағдай жарияланатынын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
