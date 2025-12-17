#Халық заңгері
Қоғам

Луврдегі ұрлықтан кейін Қазақстанда музейлердің қауіпсіздігі бағаланды

Луврдегі ұрлықтан кейін Қазақстанда музейлердің қауіпсіздігі бағаланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.12.2025 15:34 Сурет: akorda.kz
Ішкі істер министрінің міндетін атқарушы Санжар Әділов 2025 жылғы 17 желтоқсанда Мәжіліс мінберінде мәлімдегендей, Қазақстанда музейлердің қауіпсіздік жағдайы тексеріліп, олардың қорғанысын күшейту бойынша ұсыныстар дайындалуда, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер елдегі музейлерді Луврдегі ұрлықтан кейін тексеру жоспары бар-жоғын сұрады.

"Тікелей өткен аптада біз тексеру жұмыстарын жүргіздік, музейлердің жағдайын көрдік – бұл жұмыс біздің бақылауымызда. Қорғанысқа алынған нақты музейлер тізімі бар, олар ұлттық және мемлекеттік болып бөлінеді және оларды полицияның арнайы қызметтері қарауда. Сонымен қатар, кейбір музейлер әкімдіктердің бақылауында", – деп толықтырды Санжар Әділов.

Ол жұмыс келесі апта соңына дейін аяқталып, тиісті ұсыныс үкімет арқылы ұсынылатынын айтты.

"Біз қауіпсіздікті күшейту қажеттігін көріп отырмыз және жергілікті атқарушы органдарға музейлердің мүлкіне қатысты заңсыз әрекеттерді болдырмау үшін нақты шаралар қабылдау жөнінде нақты ұсыныстар береміз", – деді спикер.

Еске салсақ, 2025 жылғы 18 қазанда атақты Лувр музейінен әйгілі зергерлік бұйымдар ұрланғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
