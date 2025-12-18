#Халық заңгері
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Қоғам

Тоқаев Қатар Әміріне құттықтау жеделхатын жолдады

Тоқаев Қатар Әміріне құттықтау жеделхатын жолдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 19:31 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев шейх Тәмим бен Хамад Әл Тәниді және оның отандастарын Қатар Мемлекетінің ұлттық мерекесімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент жеделхатында Қазақстан Қатарды араб әлеміндегі сенімді әрі басты серіктесі ретінде қарастыратынын жеткізіп, сындарлы және мазмұнды қарым-қатынастың жоғары қарқынмен нығайып келе жатқанын атап өткен.

Сондай-ақ екіжақты байланыстың ілгерілеуіне Қатар Әмірінің қосқан үлесін ерекше бағалайтынын мәлімдеген.

Қасым-Жомарт Тоқаев шейх Тәмим бен Хамад Әл Тәнидің жауапты қызметіне толағай табыс, ал Қатар халқына құт-береке тіледі.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Президент Қатар Мемлекетінің Әміріне құттықтау жеделхатын жолдады
16:01, 18 желтоқсан 2024
Президент Қатар Мемлекетінің Әміріне құттықтау жеделхатын жолдады
Тоқаев Қатар әміріне құттықтау жеделхатын жолдады
11:03, 18 желтоқсан 2023
Тоқаев Қатар әміріне құттықтау жеделхатын жолдады
Президент Кувейт Мемлекетінің Әміріне құттықтау жеделхатын жолдады
11:26, 25 ақпан 2025
Президент Кувейт Мемлекетінің Әміріне құттықтау жеделхатын жолдады
