#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
513.55
602.09
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
513.55
602.09
6.42
Қоғам

Оралда заңсыз сатылған автокөлік иесіне қайтарылды

Оралда заңсыз сатылған автокөлік иесіне қайтарылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 19:18 Сурет: polisia.kz
Орал қаласында криминалдық полиция қызметкерлері автокөлікті заңсыз сатты деген күдікпен 23 жастағы қала тұрғынын ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде көлік табылып, заңды иесіне қайтарылды.

Тергеу барысында күдіктінің Toyota Camry 50 автокөлігін жалға алу сылтауымен иесінен алып, кейін үшінші тұлғаға иесінің келісімінсіз сатып жібергені анықталды.

Жәбірленуші қала көшелерінің бірінен өз автокөлігін байқап қалып, дереу полицияға жүгінген. Жедел әрекет еткен тәртіп сақшылары көлікті қысқа мерзім ішінде анықтап, иесіне қайтарды.

Белгілі болғандай, автокөлік шетелде тіркелген. Жәбірленушіге келтірілген материалдық шығын көлемі 7,5 млн теңгені құрады.

Аталған дерек бойынша күдіктіге қатысты қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада заңсыз көші-қон қызметін ұйымдастырған әйел ұсталды
21:23, 30 шілде 2025
Астанада заңсыз көші-қон қызметін ұйымдастырған әйел ұсталды
Несие алып, ақшаны шешіп отырған: Оралда 32 жастағы азамат ұсталды
19:07, 28 шілде 2025
Несие алып, ақшаны шешіп отырған: Оралда 32 жастағы азамат ұсталды
Астаналық арзан бағада жолдама аламын деп алаяққа алданды
11:48, 14 наурыз 2025
Астаналық арзан бағада жолдама аламын деп алаяққа алданды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: