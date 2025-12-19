Павлодарда ер адам автокөліктен азық-түлік ұрлаған
Павлодар қаласының Оңтүстік полиция бөлімінің жедел қызметкерлері көшпелі саудаға арналған автокөліктен азық-түлік ұрлады деген күдікпен ер адамды ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тергеу барысында анықталғандай, күдікті таңертеңгі уақытта автокөлік иесінің болмауын пайдаланып, сауда көлігіне заңсыз кіріп, азық-түлік өнімдерін қолды еткен.
"Оқиға орнын қарау кезінде полиция қызметкерлері құқыққа қарсы әрекет тіркелген бейнежазбаны тәркіледі. Жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде күдікті анықталып, ұсталды. Ол кінәсін мойындап, ұрланған заттар тәркіленді", - деп хабарлады Павлодар облысы полиция департаменті.
Аталған дерек бойынша көлік құралына заңсыз кіру арқылы жасалған ауыр санаттағы меншік қылмысы ретінде қылмыстық іс тіркеліп, сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.
Полиция азаматтарды сақ болуға шақырып, мұндай құқық бұзушылықтардың ерекше бақылауда екенін ескертеді. Бөтен мүлікті заңсыз иеленуге барған тұлғалар қолданыстағы заңнамаға сәйкес қатаң жауапкершілікке тартылады.
