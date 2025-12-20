#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
517.66
606.49
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
517.66
606.49
6.44
Қоғам

Қазақстан – Жапония: атом энергиясы саласында бірқатар екіжақты құжатқа қол қойылды

Қазақстан – Жапония: атом энергиясы саласында бірқатар екіжақты құжатқа қол қойылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.12.2025 16:24 Сурет: pexels
ҚР Атом энергиясы жөніндегі агенттігі және оның ведомстволық бағынысты ұйымдары атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы қазақстан-жапон ынтымақтастығын дамытуға бағытталған бірқатар екіжақты құжаттарға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

1. Жоғары температуралы газбен салқындатылатын реакторлар саласындағы зерттеулер мен әзірлемелер бойынша ынтымақтастық туралы меморандум.

(Қазақстан Республикасының Атом энергиясы жөніндегі агенттігі мен Жапонияның Атом энергиясы жөніндегі агенттігі арасында);

2. Қолданбалы зерттеулер саласындағы ынтымақтастықты нығайту туралы меморандум

(Қазақстан Республикасының Атом энергиясы жөніндегі агенттігі мен Жапонияның Атом энергиясы жөніндегі агенттігі арасында);

3. Ғылыми байланыстарды кеңейту саласындағы ынтымақтастық туралы меморандум

(Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы мен Marubeni Utility Services Ltd. арасында);

4. Пайдаланылған ядролық отынмен және радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы өзара түсіністік туралы меморандум

(Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы мен Muroosystems Corporation арасында);

5. Атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы ғылыми-зерттеу және әзірлемелер жөніндегі өзара түсіністік туралы меморандум

(Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы мен Фукуи университетінің Ядролық инженерия ғылыми-зерттеу институты арасында);

6. Жоғары температуралы газбен салқындатылатын реактор отынын сәулелендіру сынақтарын жүргізудің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге арналған коммерциялық шарт

(Ядролық физика институты, Жапонияның Атом энергиясы жөніндегі агенттігі және Marubeni Utility Services Ltd. арасында).


"Қол қойылған құжаттар қол жеткізілген уағдаластықтарды көрсетеді және Қазақстан Республикасы мен Жапония арасындағы атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану, сондай-ақ ғылыми-технологиялық ынтымақтастық саласындағы өзара іс-қимылды одан әрі кеңейтуге берік негіз қалайды".ҚР Атом энергиясы жөніндегі агенттігі
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев Атом энергиясы агенттігі төрағасының екі орынбасарын тағайындады
12:40, 25 сәуір 2025
Тоқаев Атом энергиясы агенттігі төрағасының екі орынбасарын тағайындады
Қазақстан мен Тәжікстан билігі Ақордада бірқатар құжатқа қол қойды
13:39, 04 мамыр 2023
Қазақстан мен Тәжікстан билігі Ақордада бірқатар құжатқа қол қойды
Сингапур президентінің Қазақстанға сапары барысында бірқатар құжатқа қол қойылды
13:47, 22 мамыр 2023
Сингапур президентінің Қазақстанға сапары барысында бірқатар құжатқа қол қойылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: