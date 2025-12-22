#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
517.66
606.49
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
517.66
606.49
6.44
Қоғам

Сыр өңірі 100 пайыз орталықтандырылған ауыз сумен қамтылды

Сыр өңірі 100 пайыз орталықтандырылған ауыз сумен қамтылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 12:58 Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі
Қызылорда облысының барлық елді мекендері 100 пайыз орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз етілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев Орталық коммуникациялар қызметінің брифингінде айтты.

"Мемлекет басшысының елді мекендерді түгелдей орталықтандырылған сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету тапсырмасы 100 пайыз орындалды. Мысалы, Арал қаласынан 120 шақырым жерде, яғни ең шалғай орналасқан Ақбасты ауылына да су жеткізілді",- деді әкім.

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Облыс басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2023 жылы өңірге жұмыс сапары кезінде Қызылорда қаласын ыстық сумен қамту туралы тапсырмасын еске ала отырып, қызылордалықтардың арманына айналған көпқабатты тұрғын үйлерге ыстық су қосу мәселесі оң шешімін тапқанын жеткізді.

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

"Осы мақсатқа 26 млрд. 200 млн. теңге бөлініп, 423 тұрғын үйге жоба әзірленді. Жобалар 2 кезеңмен іске асырылуда. Бірінші кезеңде 2024 жылы 186 үйді ыстық сумен қамтамасыз ету үшін Үкімет резервінен 11 млрд.теңге қаржы бөлініп, тұрғын үйлер ыстық суға қосылды. Екінші кезең бойынша 15,2 млрд.теңге қаржыға 237 көпқабатты тұрғын үй ыстық сумен қамтылуда. Осы бағытта биыл Үкімет резервінен бөлінген 5 млрд.теңгеге 61 көпқабатты тұрғын үйге ыстық су жеткізілді. Сондай-ақ, арнаулы мемлекеттік қордан 10,2 млрд.теңге қаржы бөлінді. Қазіргі кезде тұрғын үйлерді ыстық су жүйесіне қосу жұмыстары жүргізілуде",- деді Нұрлыбек Нәлібаев.

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Сонымен қатар, 2022-2024 жылдары "Ауыл – ел бесігі" жобасы аясында 31 млрд. 600 млн. теңгеге 78 ауылдың әлеуметтік, инженерлік инфрақұрылымын дамытуға бағытталған 343 жоба жүзеге асқан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
"Ешкім қыспаққа алған жоқ": Қызылорда облысының әкімі ескі автовокзалдағы тексерістердің жиілеуін түсіндірді
15:16, Бүгін
"Ешкім қыспаққа алған жоқ": Қызылорда облысының әкімі ескі автовокзалдағы тексерістердің жиілеуін түсіндірді
Жамбыл облысындағы елді мекендердің 98,1 пайызы сапалы ауыз сумен қамтылады
16:28, 05 желтоқсан 2024
Жамбыл облысындағы елді мекендердің 98,1 пайызы сапалы ауыз сумен қамтылады
Олжас Бектенов: Бір жарым жыл ішінде біз халықты 100% таза ауыз сумен қамтамасыз етуге тиіспіз
12:36, 11 маусым 2024
Олжас Бектенов: Бір жарым жыл ішінде біз халықты 100% таза ауыз сумен қамтамасыз етуге тиіспіз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: