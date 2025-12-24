#Халық заңгері
Қоғам

Тоқаев Қорғаныс министрінің орынбасарын қызметінен босатты

Тоқаев Қорғаныс министрінің орынбасарын қызметінен босатты, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 18:24 Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі
Серік Борамбаев Қорғаныс министрінің орынбасары қызметінен босатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

"Мемлекет басшысының өкімімен Серік Жақсығалиұлы Борамбаев Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің орынбасары лауазымынан босатылды", - делінген хабарламада.

Серік Борамбаев 1969 жылы 16 сәуірде Павлодар қаласында дүниеге келген.

1990 жылы Киев жоғары әскери-теңіз саяси училищесін бітірген.

Ол бұл қызметке 2025 жылғы 15 тамызда тағайындалған еді.

Айдос Қали
