Қазақстанда мемлекеттік қызметшілерге жасанды интеллектпен жұмыс істеу міндеттеледі
Сурет: freepik
Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев 2025 жылғы 26 желтоқсанда өткен брифингте Қазақстанда мемлекеттік қызметшілер үшін жасанды интеллектпен (ЖИ) жұмыс істеу дағдыларын міндетті ету жоспарланып отырғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Министрдің айтуынша, бүгінде елде мемлекеттік қызметшілерге арналған оқыту бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. Аталған бағдарлама шамамен 50 мың адамды қамтыған.
"Уақыт өте келе мемлекеттік қызметшілерге арналған жасанды интеллект курстары міндетті болады. Егер адам ЖИ бойынша оқудан өтпесе немесе тиісті дағдыларды меңгермесе, мемлекеттік қызметте жұмыс істей алмайды. Бұл дұрыс қадам деп есептейміз, себебі әлем өзгеріп жатыр, ал мемлекеттік қызмет шын мәнінде құзыретті, тиімді әрі өнімді болуға тиіс, бюрократиямен күресу үшін де бұл аса маңызды", - деді Жаслан Мәдиев.
Сондай-ақ министр елімізде Ұлттық жасанды интеллект платформасы жұмыс істеп тұрғанын атап өтті.
"Жасанды интеллект министрлігі барлық ЖИ моделінің жұмыс істеуіне жағдай жасауы керек деп есептейміз. Егер оларды бір ғана кезек форматы арқылы қызмет көрсетсек, бұл процесс тым ұзаққа созылады. Сондықтан мемлекеттік қызметшілерді ЖИ-агенттермен, модельдермен және мультиагентті платформалармен жұмыс істеуге үйрету қажет. Сонымен қатар оларды тиісті ресурстармен – есептеу қуаттарымен, деректер жиынтығымен және тілдік модельдермен қамтамасыз ету керек. Бүгінде бағдарламалау мен IT саласында тәжірибесі жоқ адамдардың өзі мұндай агенттерді жасауды меңгере алады, біз оларды дәл осыған үйретіп жатырмыз", - деді ол.
Министрдің айтуынша, қазіргі таңда 3 000-ға жуық мемлекеттік қызметші платформада жұмыс істеуді және ЖИ-агенттерді жасауды үйренген.
"Қазірге дейін 30-ға дейін ЖИ-агент әзірленді. Сонымен қатар биыл және келесі жылы мемлекеттік аппаратта түрлі саладағы қызметшілердің қажеттілігі үшін ЖИ-агенттердің санын шамамен 50-ге жеткізу жоспарда бар. Адам капиталын дамытуда жасанды интеллект бүкіл бағдарламаның маңызды бөлігі болып отыр. Бұл ретте біз барлық санаттағы азаматтарды – оқушыларды, студенттерді, мемлекеттік қызметшілерді, корпоративтік секторды және кең жұртшылықты қамтуымыз қажет. Осы топтардың басым бөлігі үшін пилоттық бағдарламалар іске қосылды", - деді министр.
