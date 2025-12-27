#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
504.6
594.27
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
504.6
594.27
6.48
Қоғам

ТЖМ өрт сөндірушілері өрт кезінде 17 адамды құтқарды

ТЖМ өрт сөндірушілері өрт кезінде 17 адамды құтқарды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.12.2025 11:56 Сурет: Zakon.kz
Ақмола облысының Көкшетау қаласында екі қабатты көппәтерлі тұрғын үйдің электр қалқанында өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға орнына келген ТЖМ бөлімшелері өртті 6 шаршы метр аумақта жедел түрде сөндірді.

Подъездегі қатты түтінденуге байланысты ТЖМ қызметкерлері үш буынды сатының көмегімен терезе ойықтары арқылы 17 адамды, оның ішінде 5 баланы құтқарып қалды.

"Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне қоңырау шалыңыз".Төтенше жағдайлар министрлігі
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
ТЖМ құтқарушылары жол-көлік оқиғасы кезінде Өзбекстан азаматтарын эвакуациялады
12:40, Бүгін
ТЖМ құтқарушылары жол-көлік оқиғасы кезінде Өзбекстан азаматтарын эвакуациялады
Көкшетаулық өрт сөндірушілер жанып жатқан пәтерден бір адамды аман-есен құтқарды
11:06, 24 желтоқсан 2025
Көкшетаулық өрт сөндірушілер жанып жатқан пәтерден бір адамды аман-есен құтқарды
Қостанайлық өрт сөндірушілер үш адамды өрттен құтқарды
19:53, 14 маусым 2024
Қостанайлық өрт сөндірушілер үш адамды өрттен құтқарды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: