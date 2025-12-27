ТЖМ өрт сөндірушілері өрт кезінде 17 адамды құтқарды
Сурет: Zakon.kz
Ақмола облысының Көкшетау қаласында екі қабатты көппәтерлі тұрғын үйдің электр қалқанында өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға орнына келген ТЖМ бөлімшелері өртті 6 шаршы метр аумақта жедел түрде сөндірді.
Подъездегі қатты түтінденуге байланысты ТЖМ қызметкерлері үш буынды сатының көмегімен терезе ойықтары арқылы 17 адамды, оның ішінде 5 баланы құтқарып қалды.
"Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне қоңырау шалыңыз".Төтенше жағдайлар министрлігі
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript