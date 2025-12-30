#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.76
593.8
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.76
593.8
6.5
Қоғам

Туризм индустриясы комитетінің төрағасы қызметінен босатылды

Туризм индустриясы комитетінің төрағасы қызметінен босатылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 17:35 Сурет: Орталық коммуникациялар қызметі
Нұртас Кәріпбаев Туризм индустриясы комитетінің төрағасы қызметінен босатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылғы 30 желтоқсанда Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.

"Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрінің бұйрығымен Нұртас Ғалымұлы Кәріпбаев басқа жұмысқа ауысуына байланысты Туризм индустриясы комитетінің төрағасы қызметінен босатылды", - делінген хабарламада.

Ол бұл қызметті 2024 жылы тағайындалды.

Нұртас Кәріпбаев 1986 жылы 20 қарашада Қарағанды қаласында дүниеге келген.

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін, "Болашақ" бағдарламасы бойынша Ұлыбританиядағы Шеффилд университетін бітірген.

  • Қарағанды облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы мемлекеттік мекемесінің бас маманы,
  • Қарағанды облысы әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің бас маманы,
  • Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы және Қарағанды облысының кәсіпкерлік басқармасы мемлекеттік мекемелерінде басшылық лауазымдарда қызмет атқарған.

2022-2024 жылдары Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Туризм индустриясы комитеті төрағасының орынбасары болып қызмет етті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Екібастұзда полиция аса ірі мөлшерде есірткі сатумен айналысқан бұрынғы сотталғанды ұстады
18:41, Бүгін
Екібастұзда полиция аса ірі мөлшерде есірткі сатумен айналысқан бұрынғы сотталғанды ұстады
Туризм индустриясы комитетінің төрағасы қызметінен босатылды
18:32, 18 тамыз 2023
Туризм индустриясы комитетінің төрағасы қызметінен босатылды
Туризм министрлігі Tez.kz қызметін тоқтату туралы мәлімдеме жасады
13:18, 25 қаңтар 2024
Туризм министрлігі Tez.kz қызметін тоқтату туралы мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: