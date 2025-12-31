#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
505.53
593.44
6.34
Қоғам

Полицейлер пойыз жолаушыларын жаңа жылмен құттықтады

Полицейлер пойыз жолаушыларын жаңа жылмен құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.12.2025 15:30 Сурет: polisia.kz
Көлік полицейлері Нұрлы жол - Алматы пойызының жолаушыларын жаңа жылмен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа жыл мерекесі қарсаңында Астана станциясындағы желілік полиция басқармасының қызметкерлері "Нұрлы жол" теміржол вокзалы кешенінің өкілдерімен бірлесіп, Нұрлы жол – Алматы бағытында қатынайтын пойыздың жас жолаушыларын келе жатқан 2026 Жаңа жылмен құттықтады.

Тәртіп сақшылары балаларға тәтті сыйлықтар табыстап, мерекелік көңіл күй сыйлады. Бұл игі бастама тек балаларға ғана емес, пойыздағы ересек жолаушыларға да ерекше әсер қалдырып, шынайы қуаныш пен жылы лебізге толы сәттер сыйлады. Өз кезегінде жолаушылар полиция қызметкерлеріне алғыстарын білдіріп, денсаулық пен қызметтеріне табыс тіледі.

Сонымен қатар көлік полицейлері жолаушыларға көлік инфрақұрылымы нысандарында қауіпсіз жүріс-тұрыс қағидалары жөніндегі ақпараттық буклеттер мен жадынамалар таратты.

Полиция қызметкерлерінің айтуынша, мереке күндері қоғамдық тәртіп пен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында теміржол және әуе көлігі нысандарында күшейтілген режимде қызмет атқару жалғасады.

Бұған дейін ауыл шаруашылығы министрлігіне жаңа функциялар қосылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Әлем көшбасшыларының арасынан кімдер Қасым-Жомарт Тоқаевты Жаңа жылымен құттықтады
16:22, Бүгін
Әлем көшбасшыларының арасынан кімдер Қасым-Жомарт Тоқаевты Жаңа жылымен құттықтады
Тоқаев қазақстандықтарды Жаңа жылмен құттықтады
09:00, 01 қаңтар 2024
Тоқаев қазақстандықтарды Жаңа жылмен құттықтады
Тоқаев қазақстандықтарды Жаңа жылмен құттықтады
00:01, 01 қаңтар 2025
Тоқаев қазақстандықтарды Жаңа жылмен құттықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: