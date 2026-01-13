#Халық заңгері
Қоғам

ШҚО-да есірткі таратумен айналысқан қыздан мефедрон тәркіленді

ШҚО-да есірткі таратумен айналысқан қыздан мефедрон тәркіленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.01.2026 19:54 Сурет: polisia.kz
Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері 21 жастағы бойжеткенді анықтап, ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицияның мәліметінше, ол есірткі заттарын көтерме сауда тәсілімен тарататын курьер болып жұмыс істеген.

Сараптама қорытындысына сәйкес жеке тінту барысында ұсталған азаматшаның қол сөмкесінен 400 грамнан астам мефедрон есірткі заты табылып, тәркіленді.

Қазіргі уақытта аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда полицейлер бірқатар қалта ұрлығын әшкереледі
21:01, Бүгін
Алматыда полицейлер бірқатар қалта ұрлығын әшкереледі
Атырауда есірткі таратумен айналысқан аудан тұрғыны ұсталды
18:14, 26 наурыз 2025
Атырауда есірткі таратумен айналысқан аудан тұрғыны ұсталды
ШҚО-да полицейлер есірткі сататын интернет-дүкенді жойды
10:34, 16 қазан 2024
ШҚО-да полицейлер есірткі сататын интернет-дүкенді жойды
