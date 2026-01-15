#Халық заңгері
Қоғам

Шығыс Қазақстан облысында полицейлер көлік ұрлаған жас жігітті ұстады

Шығыс Қазақстан облысында полицейлер көлік ұрлаған күдіктіні &quot;ізін суытпай&quot; ұстады, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.01.2026 19:51 Сурет: polisia.kz
Шығыс Қазақстан облысы Алтай аудандық полиция бөлімінің кезекші бөліміне қала тұрғынынан ауласында тұрған ВАЗ-2107 автокөлігінің ұрланғаны туралы арыз түскен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды.

Патрульдік полиция взводының қызметкерлері жүргізген жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде күдікті анықталып, ұсталды. Ол 21 жастағы азамат болып шықты. Ұрланған көлік заңды иесіне қайтарылды. Облыс тұрғыны полиция қызметкерлеріне алғысын білдірді.

Полиция азаматтарды көлікті қараусыз қалдырмауға, есіктерді құлыптап, ұрлыққа қарсы қауіпсіздік шараларын сақтауға үндеді.

Айдос Қали
Шығыс Қазақстан облысында полицейлер мал ұрысын ұстады
12:14, 18 наурыз 2025
Шығыс Қазақстан облысында полицейлер мал ұрысын ұстады
Қызылордалық полицейлер көлік ұрысын ұстады
22:58, 20 ақпан 2023
Қызылордалық полицейлер көлік ұрысын ұстады
Ақмола облысында полицейлер көлікті заңсыз иемдену фактісін әшкереледі
17:56, 21 қазан 2025
Ақмола облысында полицейлер көлікті заңсыз иемдену фактісін әшкереледі
