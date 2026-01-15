Қазақстанда 16 қаңтарда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Қонаевта кей уақыттарда жаяу бұрқасын күтіледі.
Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде, орталығында көктайғақ, жаяу бұрқасын күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Ақтау қ.: 16 қаңтарда көктайғақ күтіледі.
Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, таулы аудандарында жаяу бұрқасын күтіледі. Түркістан қ.: 16 қаңтарда жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, жаяу бұрқасын күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с.
Шымкентте жауын-шашын, күндіз кей уақыттарда қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Көктайғақ, жаяу бұрқасын күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с.
Қызылорда облысының солтүстігінде қар, бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Жел шығыстан, солтүстік-шығыстан соғады, облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында күші 15-20 м/с күтіледі. Қызылорда қ: 16 қаңтарда кей уақытта тұман күтіледі. Жел шығыстан, солтүстік-шығыстан соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі.
Ұлытау облысының батысында, оңтүстігінде қар, бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Облыстың шығысында, оңтүстігінде тұман. Солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, күші 15-20, облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде екпіні 23-28 м/с. Жезқазған қ.: 16 қаңтарда солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с.
Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде жаяу бұрқасын күтіледі. Солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде екпіні 15-20, облыстың оңтүстігінде кей уақыттарда 23-28 м/с. Түнде облыстың солтүстік-шығысында 35-38 градус қатты аяз күтіледі. Қарағанды қ.: 16 қаңтарда түнде және таңертең жаяу бұрқасын күтіледі. Солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, таңертең және күндіз екпіні 15-18 м/с.
Ақтөбе облысының оңтүстігінде, батысында қар күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында жаяу бұрқасын күтіледі. Шығыстан, солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында екпіні 15-20, кей уақыттарда 23 м/с. Ақтөбе қ.: 16 қаңтарда шығыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с күтіледі.
Атырау облысында қар, көктайғақ күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында жаяу бұрқасын. Облыстың батысында, оңтүстігінде тұман. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Атырау қ.: 16 қаңтарда кей уақыттарда тұман, көктайғақ күтіледі.
Батыс Қазақстан облысының батысында, оңтүстігінде шығысында жаяу бұрқасын күтіледі. Жел шығыстан, солтүстік-шығыстан соғады, облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Жел солтүстік-батыстан соғады, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Түнде облыстың солтүстігінде, шығысында 42 градус қатты аяз күтіледі. Өскемен қ.: 16 қаңтарда тұман күтіледі.
Абай облысының солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Жел солтүстік-батыстан, солтүстіктен соғады, облыстың оңтүстік-батысында, шығысында, орталығында 15-20, екпіні 25 м/с. Түнде облыстың солтүстігінде 40 градус қатты аяз күтіледі.
Қостанай облысында оңтүстігінде, шығысында жаяу бұрқасын күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстігінде 15-20 м/с.
Ақмола облысының батысында, оңтүстігінде солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с.