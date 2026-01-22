#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
505.71
591.43
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
505.71
591.43
6.65
Қоғам

Түлектердің ҰБТ-ны қайта тапсыратын мүмкіндігі бар

Түлектерге ҰБТ-ны қайта тапсыруға мүмкіндік бар, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.01.2026 17:20 Сурет: Zakon.kz
Ғылым және жоғары білім министрлігі 2025 жылғы түлектерге берілетін екінші мүмкіндік туралы мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитетінің төрағасы Гүлжан Жарасова 2026 жылғы 22 қаңтарда Орталық коммуникациялар қызметіне өткен брифингте былтыр ҰБТ- lfy өте алмай, жоғары оқу орнына түсе алмаған мектеп түлектеріне қандай мүмкіндік бар екенін түсіндірді.

Гүлжан Жарасова талапкерлердің Ұлттық бірыңғай тестілеуді жыл ішінде бес рет тапсыратынын, алайда мемлекеттік білім беру грантын тағайындау конкурсына қатысу үшін тек жазғы ҰБТ нәтижелері ескерілетінін еске салды.

"Егер талапкер былтыр ҰБТ тапсырғанымен, шекті балл жинай алмаса, биыл ол міндетті түрде қайта тестілеуге қатысуы керек. Жазғы ҰБТ нәтижелерімен ол конкурсқа қатыса алады. Иә, құжат тапсырып, грант конкурсына қатысуға толық құқығы бар", – деді ол.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыдағы мұз айдынында жанжал жаппай төбелеске ұласты
18:30, Бүгін
Алматыдағы мұз айдынында жанжал жаппай төбелеске ұласты
Қазақстанда 2025 жылы ҰБТ-ны өткізу мерзімі өзгереді
12:19, 17 ақпан 2025
Қазақстанда 2025 жылы ҰБТ-ны өткізу мерзімі өзгереді
Наурыз айындағы ҰБТ-ны 21 мыңға жуық талапкер тапсырды
14:11, 10 наурыз 2025
Наурыз айындағы ҰБТ-ны 21 мыңға жуық талапкер тапсырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: