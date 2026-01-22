Түлектердің ҰБТ-ны қайта тапсыратын мүмкіндігі бар
Ғылым және жоғары білім министрлігі 2025 жылғы түлектерге берілетін екінші мүмкіндік туралы мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитетінің төрағасы Гүлжан Жарасова 2026 жылғы 22 қаңтарда Орталық коммуникациялар қызметіне өткен брифингте былтыр ҰБТ- lfy өте алмай, жоғары оқу орнына түсе алмаған мектеп түлектеріне қандай мүмкіндік бар екенін түсіндірді.
Гүлжан Жарасова талапкерлердің Ұлттық бірыңғай тестілеуді жыл ішінде бес рет тапсыратынын, алайда мемлекеттік білім беру грантын тағайындау конкурсына қатысу үшін тек жазғы ҰБТ нәтижелері ескерілетінін еске салды.
"Егер талапкер былтыр ҰБТ тапсырғанымен, шекті балл жинай алмаса, биыл ол міндетті түрде қайта тестілеуге қатысуы керек. Жазғы ҰБТ нәтижелерімен ол конкурсқа қатыса алады. Иә, құжат тапсырып, грант конкурсына қатысуға толық құқығы бар", – деді ол.
