Қоғам

Рудныйда кісі өлтірді деген күдікке ілінген жасөспірімдерге қатысты істің мән-жайы белгілі болды

Рудныйда кісі өлтірді деген күдікке ілінген жасөспірімдерге қатысты істің мән-жайы белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 19:20 Сурет: polisia.kz
Қостанай облысының прокуратурасы Рудныйдағы кісі өліміне қатысты қосымша мәліметтерді жариялады. Бұл оқиғадан кейін екі жасөспірім бүкіл ел аумағында іздестіріліп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыстық прокуратураның баспасөз қызметі берген ресми түсініктемеде былай делінген:

"2026 жылғы 23 қаңтарда Рудный қаласында 19 жастағы жергілікті тұрғынды өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. 2008 және 2009 жылы туған екі күдікті анықталды. Аталған тұлғаларды іздеу және ұстауға бағытталған жедел-іздестіру шаралары жүргізіліп жатыр, тергеу барысы бақылауда".

Бұған дейін Рудныйдағы кісі өлтіру дерегі бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 99-бабы бойынша қылмыстық іс қозғалғаны хабарланған еді.

Қостанай облысының полиция департаменті күдіктілердің анықталғанын және оларды ұстау үшін полицияның жеке құрамы бүкіл Қазақстан бойынша бағдарланғанын мәлімдеген. Күдіктілерді ұстау бойынша тиісті шаралар қабылданып жатқаны да айтылған.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
