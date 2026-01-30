#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
501.02
597.27
6.59
Қоғам

ҚМГ-Аэро Алматы әуежайына қандай жаңа халықаралық әуе компанияларды тартып жатыр

ҚМГ-Аэро Алматы әуежайына қандай жаңа халықаралық әуе компанияларды тартып жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.01.2026 21:47 Сурет: Zakon.kz
"ҚазМұнайГаз-Аэро" ЖШС бірқатар шетелдік авиакомпаниямен Алматы халықаралық әуежайында ұшақтарды авиаотынмен қамтамасыз ету бойынша келісімшарттарға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"ҚазМұнайГаз" баспасөз қызметінің мәліметінше, ынтымақтастықты кеңейтуге авиаотын бағасының төмендеуі, еліміздің басты авиациялық хабындағы қызмет көрсету жағдайларының бәсекеге қабілетінің артуы мүмкіндік берді.

"Жаңа келісімдер халықаралық әуе тасымалдаушыларының Алматы әуежайына деген қызығушылығы артып келе жатқанын көрсетеді. Сонымен қатар әуежайдың Азия, ТМД мен Еуропа елдері арасындағы жолаушылар және жүк тасымалдаушы әуе компаниялары үшін өңірлік хаб ретіндегі мәртебесін нығайтып жатыр", - делінген хабарламада.

ҚМГ-Аэроның жаңа серіктестері қатарында SpaceBee Airlines, AZAL Azerbaijan Airlines, My Freighter Airlines және Easy Charter бар.

  • SpaceBee Airlines — Өзбекстанның жүк тасымалдауға маманданған жаңа халықаралық әуе компаниясы.
  • AZAL Azerbaijan Airlines — Әзербайжанның ұлттық әуе тасымалдаушысы.
  • My Freighter Airlines — Ташкент қаласында орналасқан өзбек жүк әуе компаниясы. Ол Еуропа, Азия және Таяу Шығыс бойынша халықаралық жүк тасымалдау нарығында жұмыс істейді.
  • Easy Charter — Тбилиси қаласында (Грузия) орналасқан чартерлік жүк әуе компаниясы. Ұйым халықаралық чартерлік әуе тасымалымен айналысады және Еуропа, Азия, Таяу Шығыс пен ТМД елдеріндегі клиенттерге жүк рейстерін ұйымдастыру қызметін көрсетеді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматы әуежайында рейстер кешігіп жатыр. Әуе айлағы түсініктеме берді
19:45, 16 тамыз 2024
Алматы әуежайында рейстер кешігіп жатыр. Әуе айлағы түсініктеме берді
Орал халықаралық әуежайын ресейлік компания сатып алды
21:55, 10 ақпан 2023
Орал халықаралық әуежайын ресейлік компания сатып алды
Алматы әуежайына кіреберіс уақытша жабылады
17:21, 23 қазан 2025
Алматы әуежайына кіреберіс уақытша жабылады
