Сәтпаевта өрт кезінде 10 адам эвакуацияланды
Сурет: Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі
2026 жылғы 1 ақпанда Сәтпаев қаласында көпқабатты тұрғын үйде өрт шығып, 10 адам эвакуацияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, өрт Мәңгілік Ел көшесіндегі бес қабатты үйлердің біріне жапсырыла салынған дүкенде шыққан.
Өрт сөндіру барысында құтқарушылар 10 тұрғынды, соның ішінде 3 баланы баспалдақ арқылы эвакуациялады.
70 шаршы метр аумақты шарпыған өрт толығымен сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.
Министрлік тұрғындарды өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтауды ескертті.
