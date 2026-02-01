#Халық заңгері
Қоғам

Сәтпаевта өрт кезінде 10 адам эвакуацияланды

Сәтпаевта өрт кезінде 10 адам эвакуацияланды 01.02.2026 17:30
2026 жылғы 1 ақпанда Сәтпаев қаласында көпқабатты тұрғын үйде өрт шығып, 10 адам эвакуацияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, өрт Мәңгілік Ел көшесіндегі бес қабатты үйлердің біріне жапсырыла салынған дүкенде шыққан.

Өрт сөндіру барысында құтқарушылар 10 тұрғынды, соның ішінде 3 баланы баспалдақ арқылы эвакуациялады.

70 шаршы метр аумақты шарпыған өрт толығымен сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.

Министрлік тұрғындарды өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтауды ескертті.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан азаматы Оңтүстік Кореядағы зауыттағы өрт кезінде жоғалып кетті
17:58, Бүгін
Қазақстан азаматы Оңтүстік Кореядағы зауыттағы өрт кезінде жоғалып кетті
Тараз қаласында өрт кезінде 10 адам эвакуацияланды
10:17, 23 наурыз 2025
Тараз қаласында өрт кезінде 10 адам эвакуацияланды
Шымкентте көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, бес адам эвакуацияланды
16:38, 05 қазан 2024
Шымкентте көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, бес адам эвакуацияланды
