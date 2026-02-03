Қытай Қазақстанмен шекараны үш күнге жабады
Сурет: gov.kg
Қазақстанның Мемлекеттік кірістер комитеті Қытаймен шекарадағы автомобиль өткізу бекеттерінің жұмысына қатысты үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz
Ресми мәлімдемеге сәйкес:
"Қытайда мемлекеттік мерекенің атап өтілуіне байланысты 2026 жылғы 16-18 ақпан аралығында Қазақстан-Қытай шекарасындағы автомобиль өткізу бекеттері адамдардың, көліктің және жүктің өтуі үшін уақытша жабылады".
Ал теміржол өткізу бекеттері штаттық режимде жұмысын жалғастырады.
Сондай-ақ тасымалдаушылар мен шекарадан өтуді жоспарлаған барлық азаматтарға енгізілген шектеулерді ескере отырып, маршруттарын алдын ала жоспарлау ұсынылды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript