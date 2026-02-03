#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
503.44
593.35
6.55
Қоғам

Петропавлда із-түссіз жоғалып кеткен жігіттің мәйіті орманнан табылды

Петропавлда із-түссіз жоғалып кеткен жігіттің мәйіті орманнан табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.02.2026 22:40 Сурет: instagram.com/volonterypetropavl
Петропавлда 20 шақты күн бұрын жоғалған Ролан Зуевтің денесі бүгін, 2026 жылғы 3 ақпанда қала маңындағы орманнан табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Солтүстік Қазақстан облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, 18 жастағы жігіттің неден мерт болғаны анықталып жатыр.

Алдын ала мәлімет бойынша, зорлық-зомбылық белгілері анықталмаған.

Оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды.

Ролан Зуевтің хабар-ошарсыз кеткендігі туралы қаңтар айының ортасында оның әпкесі полицияға хабаралған. Үйден шығып кетіп, байланысқа шықпаған.

Айдос Қали
