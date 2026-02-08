#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстандықтарға санитарлық кітапшаларға қатысты маңызды ақпарат айтылды

Қазақстандықтарға санитарлық кітапшаларға қатысты маңызды ақпарат айтылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.02.2026 12:36 Сурет: akorda.kz
Денсаулық сақтау министрлігі қызметкерлердің жеке медициналық кітапшаларын бақылауды цифрлық форматқа көшірді. Бұл "Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау" сервистік бағдарламалық өнімі іске қосылып, e-SEN платформасы аясында жүзеге асырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, жүйе автоматты түрде қызметкерлердің жеке медициналық кітапшаларының жарамдылық мерзімін қадағалап, жұмысқа рұқсат мерзімі аяқталғаны туралы жұмыс берушілерге хабарлама жібереді.

Министрліктің түсіндіруінше, бұл тәсіл мерзімі өткен медициналық тексеруден өтпеген қызметкерлерді жедел шеттетуге мүмкіндік береді және көшпелі тексерулерсіз-ақ жұқпалы аурулардың таралу қаупін төмендетеді. Жеке медициналық кітапшаларды бақылау – елдің барлық өңірінде енгізілген санитариялық-эпидемиологиялық қадағалаудың бірыңғай цифрлық жүйесінің бір бөлігі. Платформа санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдары мен бизнесті ортақ цифрлық кеңістікте біріктіреді.

Жүйеде 178 146 бақылаудағы нысанды және 95 мыңнан астам кәсіпкерлік субъектісін қамтитын бірыңғай реестр қалыптастырылған. 104 мыңнан астам пайдаланушы тіркелген. Платформа арқылы нысандарға бармай-ақ профилактикалық бақылау жүргізіледі.

2025 жылы кәсіпкерлер өндірістік бақылау бойынша 10 194 есеп жүктеген. Талдау қорытындысы бойынша заңбұзушылықтарды жою жөнінде 731 ұсыным берілген. СБӨ СЭҚ заңды және жеке тұлғалар дерекқорын, рұқсат құжаттары жүйесін, тексерулер есебі мен әкімшілік практика базаларын қоса алғанда, мемлекеттік ақпараттық жүйелермен ықпалдастырылған. Мәлімет алмасу нақты уақыт режимінде жүреді, қағаз құжат айналымы алынып тасталған.

Министрліктің мәліметінше, азаматтар үшін қоғамдық тамақтану, білім беру және қызмет көрсету салаларындағы нысандардың санитариялық жағдайы бойынша ашық рейтинг жасалады. Бизнес үшін жеке кабинеттер кеңейтіліп, өзін-өзі бақылау құралдары, барлық хабарламалар, актілер мен нұсқамаларды электронды түрде алу мүмкіндігі қарастырылған. Тексеру кестелері тәуекелдерді бағалау негізінде автоматты түрде жасалады, бұл субъективті факторды болдырмай, қадағалау ашықтығын арттырады.

Жоба санитариялық талаптардың бұзылуын алдын алуға және эпидемиологиялық тәуекелдердің жолын кесуге бағытталған.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
