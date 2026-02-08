Надежда Дубовицкая Азия чемпионатында биіктікке секіруден күміс медаль жеңіп алды
Қазақстандық жеңілатлет Надежда Дубовицкая биіктікке секіруден жабық кешендегі Азия чемпионатында күміс медаль еншіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Айта кетейік, Азия чемпионаты Қытайдың Тяньцзинь қаласында өтіп жатыр.
Надежда Дубовицкаяның нәтижесі 1.87 метр болды. Алтын медальді Өзбекстан спортшысы иеленсе, үндістандық атлет күміс жүлдені жеңіп алды.
Надежда Дубовицкая 2022 жылы жабық ғимараттағы әлем чемпионатында қола алса, 2018, 2023 жылы Азия ойындарында үздік үштікке енді.
Ал 2019 жылы Азия чемпионатында күміс жүлдегер атанса, жабық ғимараттағы Азия чемпионатында 2023 жылы алтын, 2018 жылы қола жүлде еншіледі.
