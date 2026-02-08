#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Қоғам

Надежда Дубовицкая Азия чемпионатында биіктікке секіруден күміс медаль жеңіп алды

Надежда Дубовицкая Азия чемпионатында биіктікке секіруден күміс медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.02.2026 16:37 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық жеңілатлет Надежда Дубовицкая биіктікке секіруден жабық кешендегі Азия чемпионатында күміс медаль еншіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Айта кетейік, Азия чемпионаты Қытайдың Тяньцзинь қаласында өтіп жатыр.

Надежда Дубовицкаяның нәтижесі 1.87 метр болды. Алтын медальді Өзбекстан спортшысы иеленсе, үндістандық атлет күміс жүлдені жеңіп алды.

Надежда Дубовицкая 2022 жылы жабық ғимараттағы әлем чемпионатында қола алса, 2018, 2023 жылы Азия ойындарында үздік үштікке енді.

Ал 2019 жылы Азия чемпионатында күміс жүлдегер атанса, жабық ғимараттағы Азия чемпионатында 2023 жылы алтын, 2018 жылы қола жүлде еншіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Милад Карими Азия чемпионатында тарихи медаль жеңіп алды
22:05, 16 мамыр 2024
Милад Карими Азия чемпионатында тарихи медаль жеңіп алды
Жеңіл атлетикадан Азия чемпионатында Қазақстан спортшысы күміс медаль еншіледі
20:25, 12 шілде 2023
Жеңіл атлетикадан Азия чемпионатында Қазақстан спортшысы күміс медаль еншіледі
Милад Карими Азия чемпионатында күміс медаль иеленді
11:54, 07 маусым 2025
Милад Карими Азия чемпионатында күміс медаль иеленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: