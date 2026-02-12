#Халық заңгері
Қоғам

15 ақпанда Алматының бірқатар көшесінде қозғалыс уақытша шектеледі

15 ақпанда Алматының бірқатар көшесінде қозғалыс уақытша шектеледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.02.2026 17:12 Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда 15 ақпанда жүгіру жарысына байланысты кейбір аумақта көлік қозғалысы уақытша шектеледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Биыл 15 ақпанда Winter Run-2026 қалалық жүгіру жарысын өткізеді. Іс-шараға шамамен 2 500 адам қатысады.

Ұйымдастыру комитеті жарыс өтетін күні көлік қозғалысына уақытша ішінара шектеу енгізілетіні туралы қала тұрғындары мен қонақтарын алдын ала хабардар етеді. Биыл он екінші рет ұйымдастырылған Winter Run дәстүрлі спорттық іс-шараға айналған.

Жарыс "Нұрлы-Тау" бизнес орталығының жанынан бастау алады. Қатысушылар әл-Фараби даңғылы бойымен Гагарин даңғылына дейін жүгіріп, кері бұрылып, бастапқы нүктеге оралады. Бағдарламада үш қашықтық қарастырылған: 10 шақырым, 7 шақырым скандинавиялық серуен және 3 шақырым балалар жарысы.

Іс-шараға байланысты 15 ақпанда көлік қозғалысына шектеу енгізіледі. Сағат 04:00-ден 12:00-ге дейін Ю. Померанцев көшесінің әл-Фараби даңғылынан Ганди көшесіне дейінгі бөлігі жабылады. Сағат 08:00-ден 10:45-ке дейін әл-Фараби даңғылының солтүстік жағы Меңдіқұлов бульварынан (тоннельге кіреберіс) Серкебаев даңғылына дейін жабық болады. әл-Фараби даңғылының оңтүстік жағы көлік қозғалысы үшін ашық. Шығыс бағытта балама қозғалыс Тимирязев көшесі арқылы ұйымдастырылады.

Шектеулер жарысқа қатысушылар қозғалысын тиімді үйлестіруді және спортшылар мен тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында енгізіледі.

Жарыс басталатын уақыты:

08:00 — 3 шақырым;

08:45 — 10 шақырым;

08:50 — 7 шақырым скандинавиялық серуен.

Winter Run 2026 қалалық жүгіру жарысына байланысты жол қозғалысын шектеу кестесі

15 ақпан 2026 жыл

04:00 – 12:00

Юрий Померанцев көшесі

(әл-Фараби даңғылынан Ганди көшесіне дейін)

08:00 – 10:45

әл-Фараби даңғылы

(Меңдіқұлов бульварынан Серкебаев даңғылына дейін)

әл-Фараби даңғылының оңтүстік жағы автокөлік қозғалысы үшін ашық.

Шығыс бағытта балама қозғалыс Тимирязев көшесі арқылы ұйымдастырылады.

