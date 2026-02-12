Тоқаев қару айналымын бақылауды күшейтетін заңға қол қойды
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылғы 12 ақпанда хабарлады.
"Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне күзет қызметі, тұрғын үй қатынастары және құқық қорғау қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды", - делінген хабарламада.
Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.
Бұған дейін Сенат депутаттары 2026 жылғы 29 қаңтарда заңға түзетулерді мақұлдаған болатын.
Заңдағы жаңа ережелерге сәйкес, күзет қызметімен айналысатын субъектілерге өз қызметі туралы өкілетті органға есеп беру міндеті қойылады. Бұл мемлекеттік бақылаудың тиісті деңгейде жүзеге асырылуына ықпал етеді, өйткені қазіргі таңда есеп беру тәртібі заңмен реттелмеген. Сонымен қатар, қаруды айналысқа алу саласында мемлекеттік бақылауды күшейту мақсатында заңда азаматтық және қызметтік қару иелеріне қосымша міндеттер белгіленеді, деп атап өтті Сенатта.
Заң енгізетін түзетулер өкілетті органға жеке күзет ұйымдарымен байланысты түрлі оқиғаларға жедел әрекет етуге мүмкіндік береді, өйткені көптеген жағдайларда күзет ұйымының басқа өңірде қызмет істеп жатқаны тек қандай да бір оқиға болғаннан кейін белгілі болады.
Заң аясында келесі шаралар енгізіледі:
- Қаруы бар заңды тұлғалар өз қызметін уақытша тоқтатқан жағдайда қару мен оқ-дәріні ішкі істер органдарына сақтау үшін тапсыру міндеті;
- Жеке күзет ұйымдарының қызметін уақытша тоқтату, тоқтату немесе қайта бастау, сондай-ақ тіркелген мекенжайдан тыс жерде күзет қызметі көрсету жағдайлары туралы жергілікті полиция бөлімшелерін хабардар ету міндеті.