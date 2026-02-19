#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
489.17
576.63
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
489.17
576.63
6.38
Қоғам

Тоқаев Бен Блэкті қабылдады

Тоқаев Бен Блэкті қабылдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 01:31 Сурет: akorda.kz
Президент U.S. International Development Finance корпорациясының (DFC) атқарушы директоры Бен Блэкті қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Беделді халықаралық қаржы институты басшысымен кездесуде инвестициялық ынтымақтастықты кеңейту және бірлескен жобаларды жүзеге асыру перспективасы талқыланды.

Мемлекет басшысы корпорацияны Қазақстанның орнықты дамудағы маңызды серіктесі деп атап, экономиканың түрлі секторындағы ықпалдастықты тереңдетуге әзір екенін растады.

Бен Блэк Президент Дональд Трамп пен оның әкімшілігі Қазақстанмен тығыз әрі өзара тиімді ынтымақтастықты нығайтуға баса мән беретінін айтты.

Осы орайда ол аймақтық және өңіраралық сауданы кеңейтуде стратегиялық маңызға ие тау-кен өндірісі, көлік-транзит инфрақұрылымы салаларында бірлескен жобаларды жүзеге асырудың мүмкіндігі мол екеніне назар аударды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Президент Шымкент қаласының әкімін қабылдады
15:00, 19 тамыз 2025
Президент Шымкент қаласының әкімін қабылдады
Президент Мәскеудегі беделді институттың ректорын қабылдады
16:31, 31 қазан 2025
Президент Мәскеудегі беделді институттың ректорын қабылдады
Президент Молдаваның Сыртқы істер министрін қабылдады
15:03, 02 шілде 2025
Президент Молдаваның Сыртқы істер министрін қабылдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" — "Шанхайские Драконы"
01:42, 20 ақпан 2026
Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" — "Шанхайские Драконы"
Самоделкина представила произвольную программу на Олимпиаде-2026 и поставила личный рекорд
01:21, 20 ақпан 2026
Самоделкина представила произвольную программу на Олимпиаде-2026 и поставила личный рекорд
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 20 февраля на Олимпиаде-2026
00:45, 20 ақпан 2026
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 20 февраля на Олимпиаде-2026
Определились все пары плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею
00:16, 20 ақпан 2026
Определились все пары плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: