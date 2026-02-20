#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.17
576.63
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.17
576.63
6.38
Қоғам

Шымкентте салымшылар 600 млн теңгеге алданған: 10 адам сотталды

Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 13:38 Фото: freepik
Шымкент қаласының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында 10 сотталушыға (бір сотталушы қылмысты кәмелет жасына толмаған кезде жасаған) қатысты қылмыстық іс қаралды.

Шымкент сотының баспасөз қызметінің ақпарына сүйенсек, сотталушылар қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру, оған басшылық ету, қылмыстық жолмен тапқан ақшаны заңдастыру (жылыстату), куәні жалған айғақтар беру мақсатында параға сатып алу және пирамиданың жұмысына көмектесу бойынша айыптағылған.

"Сотталушы Қ. 2024-2025 жылдар аралығында аса ірі мөлшерде қаржыны тарта отырып қаржылық пирадимиданы құру және оған басшылық ету мақсатында, өзінің жобасын әлеуметтік желілерде жарнамалап, алған ақшаны жоғары пайызбен қайтаратынын айтып, аударым жасату және қолма-қол алу жолымен аса ірі мөлшерде 600 млн. теңгеден аса ақша қаражаттарын тартқан",- делінген ақпаратта.

Оған қоса қылмыстық жауапкершіліктен жалтару және тергеуді бүркемелу мақсатында куә А.-ның жалған айғақ беруі үшін оның есеп шотына үшінші тұлғалардың атынан ақша аударған.

Қалған тоғыз сотталушы қаржы пирамидасының қызметі нәтижелі жүзеге асыру мақсатында салымшыларға банктік реквизиттерді ұсынып және банктік чектерді қабылдап, пирамиданың жұмыс жасауына өз үлесін қоса отырып, пирамида ұйымдастырушысына белсенді жәрдемдескен.

Сотталушылар кінәсін ішінара мойындап, бас бостандығынан айырмайтын жаза тағайындауды сұрады.

Сот басты айыпталушыны кінәлі деп танып, оған мүлкін тәркілеп, түпкілікті 10 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Дегенмен, жазасын өтеуін 1 жыл мерзімге кейінге қалдырды.

Тоғыз сотталушыға 3 жылдан 7 жыл аралығында бас бостандығынан айыру жазасын тағайындалды.

"Алты сотталғанға ҚК-нің 74-бабының 1-бөлігі негізінде, жазасын өтеуін 3 жыл мерзімге кейінге қалдырды. Сонымен қатар, қылмысты кәмелет жасына толмаған кезде жасаған сотталушыға ҚК-нің 63-бабы негізінде тағайындалған жаза шартты деп белгіленіп, оған 1 жыл пробация бақылау тағайындалды",- делінген ақпаратта.

Талап қоюлар ішінара қанағаттандырылды.

Үкім заңды күшіне енбеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Бүлдіршін қызды зорлаған 14 жасар қазақстандық 10 жылға түрмеге тоғытылды
14:13, 25 желтоқсан 2025
Бүлдіршін қызды зорлаған 14 жасар қазақстандық 10 жылға түрмеге тоғытылды
Шымкентте науқастарды зорлаған психикалық аурухана қызметкерлері сотталды
18:35, 10 маусым 2025
Шымкентте науқастарды зорлаған психикалық аурухана қызметкерлері сотталды
Шымкентте ер адам жасөспірімнің жүрек тұсына пышақ сілтеген
17:42, 14 қазан 2024
Шымкентте ер адам жасөспірімнің жүрек тұсына пышақ сілтеген
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Хамзат скучный": претендент на пояс UFC сделал дерзкое заявление в адрес Чимаева
13:04, Бүгін
"Хамзат скучный": претендент на пояс UFC сделал дерзкое заявление в адрес Чимаева
Что "Барыс" противопоставит сегодня "Шанхайским Драконам" в КХЛ
12:43, Бүгін
Что "Барыс" противопоставит сегодня "Шанхайским Драконам" в КХЛ
"Кошмар" в весе Рахмонова хочет устроить бой года
12:28, Бүгін
"Кошмар" в весе Рахмонова хочет устроить бой года
Овечкин ответил на вопрос о продлении истекающего контракта с "Вашингтоном"
12:05, Бүгін
Овечкин ответил на вопрос о продлении истекающего контракта с "Вашингтоном"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: