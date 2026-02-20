#Референдум-2026
Қоғам

ҚР Ұлттық орталық музейінде "Алтын Орда" жаңа көрме залы ашылады

ҚР Ұлттық орталық музейінде &quot;Алтын Орда&quot; жаңа көрме залы ашылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 17:04 Сурет: Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Аида Балаева Қазақстан Республикасының Ұлттық орталық музейіндегі "Алтын Орда" жаңа көрме залымен танысты. Экспозиция қазақ мемлекеттілігінің бастауы болған тарихи маңызды кезеңдердің біріне арналған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәдениет және ақпарат министрігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, экскурсия барысында Премьер-министрдің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі музей экспозицияларын ұйымдастырудағы терең әрі ғылымға негізделген тәсілдерді атап өтіп, Алтын Орда мұрасын келер ұрпаққа кеңінен насихаттаудың мән-маңызына тоқталды.

Сурет: Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

"Жаңа зал ашудағы басты мақсат – көпшілікті XIII–XIV ғасырлардағы Алтын Орданың тарихымен, мәдениетімен таныстыру, оның қазақ мемлекеттілігінің бастауы ретіндегі рөлін көрсету және қоғамның тарихи санасын қалыптастыру", - делінген хабарламада.

Сурет: Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

Сурет: Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

Көрмеде музей қорынан алынған 200-ге жуық жәдігер ұсынылған. Қалалық мәдениет бөліміне тұрмыстық бұйымдар, зергерлік әшекейлер, Алматы облысы Шеңгелді ауылы маңынан табылған Шағатай әулеті ақсүйектерінің салтанатты киіміндегі жібек маталардың қиындысы қойылған. Әскери өнер бөлімінде қару-жарақ элементтері көрсетілген. Мемлекеттік құрылымға арналған бөлімде Алтын Орданың басқару жүйесі, билеушілер генеалогиясы және Қазақ хандығымен тарихи байланысы баяндалады.

Астанада Жошы ұлысының 800 жылдығына арналған көрме ашылды
22:32, 23 қазан 2024
Астанада Жошы ұлысының 800 жылдығына арналған көрме ашылды
Өзбекстанда "Хан Сұлтан. Алтын Орда" операсының премьерасы өтті
13:20, 15 қараша 2025
Өзбекстанда "Хан Сұлтан. Алтын Орда" операсының премьерасы өтті
ҚР Ұлттық музейінде палеонтология залы мен қолөнершілер орталығы ашылды
20:17, 13 сәуір 2023
ҚР Ұлттық музейінде палеонтология залы мен қолөнершілер орталығы ашылды
