Қоғам

Алматыда полиция адамға көмек көрсетілген сәтте жасалған ұрлық қылмысын ашты

Алматыда полиция адамға көмек көрсетілген сәтте жасалған ұрлық қылмысын ашты, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 18:06 Сурет: polisia.kz
Алматыда криминалдық полиция қызметкерлері қоғамдық оқиғалар кезінде жасалған ұялы телефон ұрлығының екі дерегін ашты, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Бұл оқиғалар бұған дейін әлеуметтік желілерде кеңінен таралған еді.

Бірінші жағдайда қоғамдық орында бойжеткеннің денсаулығы күрт нашарлаған. Оған жанындағы адамдар алғашқы көмек көрсетіп жатқан сәтте белгісіз тұлғалар жағдайды пайдаланып, оның телефонын ұрлап кеткен.

Екінші дерек ойын-сауық орындарының бірінің маңында орын алған көшедегі төбелес кезінде тіркелді. Дүрбелең сәтін пайдаланған күдіктілер жанжалға қатысушылардың бірінің смартфонын иемденген.

Жүргізілген жедел-іздестіру іс-шараларының кешені нәтижесінде криминалдық полиция қызметкерлері күдіктілердің жеке басын анықтап, оларды ұстады.

"Екі жағдайда да күдіктілер айналадағы адамдардың назары төтенше жағдайға ауған сәтті әдейі пайдаланған. Мұндай қылмыстар аса арсыз әрі қоғамға жат әрекет болып табылады. Күдіктілер анықталып, ұсталды. Олардың басқа да мүліктік қылмыстарға қатысы бар-жоғы тексеріліп жатыр", – деді Алматы қаласы ПД криминалдық полиция басқармасының бастығы Асхат Дәулетияров.
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Полиция адам өлтіру қылмысын ашты: күдікті ұсталды
11:57, 21 шілде 2025
Полиция адам өлтіру қылмысын ашты: күдікті ұсталды
Қостанай облысында қару салынған сейфті ұрлап кетті
21:40, 21 қаңтар 2025
Қостанай облысында қару салынған сейфті ұрлап кетті
Алматыда қоғамдық орындарда түкірген 100-ден астам адамға айыппұл салынды
11:09, 23 қыркүйек 2023
Алматыда қоғамдық орындарда түкірген 100-ден астам адамға айыппұл салынды
Защитник сборной Казахстана может перейти в "Актобе"
19:40, Бүгін
19:40, Бүгін
Защитник сборной Казахстана может перейти в "Актобе"
"Барыс" назвал состав на матч КХЛ против "Шанхайских Драконов"
19:08, Бүгін
19:08, Бүгін
"Барыс" назвал состав на матч КХЛ против "Шанхайских Драконов"
Алекс Перейра высказался о следующем поединке в UFC
18:39, Бүгін
18:39, Бүгін
Алекс Перейра высказался о следующем поединке в UFC
Мария Шарапова назвала вид спорта, в котором хотела бы выступить на зимней Олимпиаде
18:21, Бүгін
18:21, Бүгін
Мария Шарапова назвала вид спорта, в котором хотела бы выступить на зимней Олимпиаде
