#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
494.66
581.87
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
494.66
581.87
6.43
Қоғам

Тоқаевқа Рамазан айының басталуына орай құттықтау жеделхаттары түсіп жатыр

Тоқаевқа Рамазан айының басталуына орай құттықтау жеделхаттары түсіп жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.02.2026 15:01 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысына қасиетті Рамазан айының басталуына орай құттықтау жеделхаттары келіп түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың атына қасиетті Рамазан айының басталуына орай шет мемлекеттердің басшылары мен халықаралық ұйымдардың жетекшілері атынан құттықтау жеделхаттары келіп түсті.

Ақорданың хабарлауынша, Мемлекет басшысын Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиеев, БАӘ Президенті Мұхаммед бен Зайд Әл Нахаян, Дубай әмірлігінің билеушісі шейх Мұхаммед бен Рашид Әл Мактум, Вице-президент, БАӘ Премьер-министрінің орынбасары және Президент Әкімшілігінің басшысы Мансұр бен Заид Әл Нахаян, Марокко Королі VI Мұхаммед, Иран Президенті Масуд Пезешкиан, Мысыр Президенті Әбдел Фаттах Ас-Сиси, Кувейт Әмірі шейх Мишааль әл-Ахмад әл-Джабер ас-Сабах, Палестина Президенті Махмұд Аббас және басқалары құттықтады.

Президенттің атына құттықтау жеделхаттары әлі де келіп түсіп жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаевтың атына Рамазан айының басталуына орай құттықтау жеделхаттары келіп түсіп жатыр
19:06, 30 наурыз 2023
Тоқаевтың атына Рамазан айының басталуына орай құттықтау жеделхаттары келіп түсіп жатыр
Бірқатар шет мемлекеттердің басшылары Тоқаевты Рамазан айының басталуымен құттықтады
20:18, 03 наурыз 2025
Бірқатар шет мемлекеттердің басшылары Тоқаевты Рамазан айының басталуымен құттықтады
Тоқаевтың атына Ораза айт мерекесіне орай құттықтау жеделхаттары келіп түсіп жатыр
19:25, 21 сәуір 2023
Тоқаевтың атына Ораза айт мерекесіне орай құттықтау жеделхаттары келіп түсіп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Флойд Мейвезер возобновил карьеру боксёра
14:48, Бүгін
Флойд Мейвезер возобновил карьеру боксёра
Главный злодей может подраться со звездой UFC в Белом доме
14:09, Бүгін
Главный злодей может подраться со звездой UFC в Белом доме
Дисквалификация Жанибека Алимханулы: последствия страшнее, чем вы можете себе представить
13:22, Бүгін
Дисквалификация Жанибека Алимханулы: последствия страшнее, чем вы можете себе представить
Хамзат Чимаев сделал заявление о смене веса
12:34, Бүгін
Хамзат Чимаев сделал заявление о смене веса
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: