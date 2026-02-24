#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
496.85
585.54
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
496.85
585.54
6.49
Қоғам

Қазақстанда туберкулезден болатын өлім-жітім 5 есеге азайды

Қазақстанда туберкулезден болатын өлім-жітім 5 есеге азайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 20:24 Сурет: Zakon.kz
Соңғы он жылда Қазақстанда туберкулезден болатын өлім-жітім 5 есеге төмендеді. 2014 жылғы 100 мың тұрғынға шаққанда 4,9 жағдайдан 2025 жылы 0,9 жағдайға дейін азайған.

Осы кезеңде аурудың таралуы 2,5 есеге кеміп, 100 мың тұрғынға шаққанда 105,9-дан 38,9-ға дейін төмендеді. Өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында Жаһандық қордың "Туберкулез" компоненті бойынша гранты жобаларын іске асыру тобының менеджері, медицина ғылымдарының докторы, профессор Шахимұрат Исмайылов осылай деді.

Спикердің айтуынша, бұған туберкулезге қарсы ұлттық бағдарламаны жүйелі түрде жүзеге асырып, жаңа молекулярлы-генетикалық диагностика әдістерін енгізіп, туберкулезге қарсы тиімділігі жоғары жаңа дәрілерді қолданып, профилактиканы күшейткеннің арқасында қол жеткен.


"Қазақстанда туберкулезді анықтаудың жедел молекулярлы-генетикалық әдісі қолданылады, тиімділігі жоғары жаңа дәрі-дәрмек қолданылады, профилактикалық ем жағы да жетілді. Бұл бізге END TB стратегиясының мақсатына сенімді түрде қадам басуға мүмкіндік береді", – деді Шахимұрат Исмайылов.

Ол туберкулезбен күреске салынған инвестицияның денсаулық сақтаудан бөлек, экономикалық тұрғыдан да тиімді шешім екенін атап өтті.

"Туберкулезбен күреске салынған инвестиция – стратегиялық әрі экономикалық тұрғыдан негізделген шешім. Туберкулезбен күреске салынған әр доллар медицина саласы үшін 43 АҚШ доллары көлемінде экономикалық пайда әкеледі. Ұлттық бағдарламаны тұрақты қаржыландыру денсаулық сақтау жүйесін тұтастай нығайтуға ықпал етеді", – дейді спикер.

Туберкулезге қарсы іс-шараларды негізінен мемлекет қаржыландырады. Бұл шамамен 96-97 пайыздай болады. Жаһандық қор жобалары қаржыландырудың өзіне тиесілі 3-4 пайыз сомасын озық халықаралық тәжірибелерді енгізуге жұмсайды.

2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда Жаһандық қордың 2026-2028 жылдарға арналған "Туберкулез" компоненті бойынша жаңа грантын іске асыру басталды. Гранттың жалпы сомасы 6,23 млн (АҚШ) доллар болады. Қаражат зертханалық диагностиканы дамытуға, үкіметтік емес ұйымдардың әлеуетін қолдап, туберкулезді анықтау мен диагностикалауда жасанды интеллект технологиясын енгізуге, қоғамдық бақылауды кеңейтіп, операциялық зерттеулер жүргізуге бағытталады.

Шахимұрат Исмайыловтың айтуынша, аталған іс-шараларды іске асыру Қазақстанға 2035 жылға қарай туберкулезді жою жөніндегі жаһандық мақсатқа жақындауға мүмкіндік береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Елімізде инсульт пен инфарктан өлім-жітім азайды
10:17, 28 тамыз 2023
Елімізде инсульт пен инфарктан өлім-жітім азайды
Қазақстанда туберкулезден болатын өлім-жітім азайған
12:15, 20 тамыз 2023
Қазақстанда туберкулезден болатын өлім-жітім азайған
Қазақстанда суицид көрсеткіші төмендеді
14:51, 22 сәуір 2023
Қазақстанда суицид көрсеткіші төмендеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Раздельным решением судей определилась судьба Казахстана на топовом турнире в Болгарии
20:31, Бүгін
Раздельным решением судей определилась судьба Казахстана на топовом турнире в Болгарии
Бой Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу закончился решением судей
20:16, Бүгін
Бой Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу закончился решением судей
"Кайсар" без Мозеса разгромил команду из Дании
19:55, Бүгін
"Кайсар" без Мозеса разгромил команду из Дании
Форвард сборной Казахстана определился с клубом на новый сезон КПЛ
19:31, Бүгін
Форвард сборной Казахстана определился с клубом на новый сезон КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: