#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
497.56
586.92
6.44
Қоғам

Биткоин, жалған мәміле және бопсалау: Шымкентте 2,5 млн долларлық алаяқтыққа күдікті ұсталды

Биткоин, жалған мәміле және бопсалау: Шымкентте 2,5 млн долларлық алаяқтыққа күдікті ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.03.2026 11:04 Сурет: Zakon.kz
ІІМ Шымкент қаласында аса ірі көлемдегі алаяқтық және бопсалау деректеріне қатысты заңсыз әрекеттердің жолын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицияның мәліметінше, күдікті алаяқтық жолмен құны шамамен 2,5 млн АҚШ долларын құрайтын бизнесті иемденген. Ол есеп айырысу криптовалютамен (биткоинмен) жүргізіледі деген сылтаумен компания мен оның мүлкін өз атына рәсімдеуді ұйымдастырған.

Заңды рәсімдер аяқталғаннан кейін бұрынғы иесіне криптоәмиянға қол жеткізу үшін жалған мәліметтер берілген, яғни іс жүзінде төлем жасалмаған.

Кейін жағдайды пайдаланып, күдікті экс-иесіне компанияда оған қатысты әшкерелейтін материалдар бар екенін айтып, оларды таратпау үшін 250 мың АҚШ долларын талап еткен.

Жедел іс-шаралар барысында күдікті талап етілген соманың бір бөлігін 150 мың АҚШ долларын алу кезінде ұсталды.

Алаяқтық және бопсалау фактілері бойынша қылмыстық істер қозғалды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Шымкенттің екі тұрғыны жалған валюта мен 6 келі гашишпен ұсталды
14:51, 28 шілде 2023
Шымкенттің екі тұрғыны жалған валюта мен 6 келі гашишпен ұсталды
Алматы облысында тұрғынның 69 млн теңгесін алаяқтықпен иемденген күдікті ұсталды
15:54, 17 қаңтар 2025
Алматы облысында тұрғынның 69 млн теңгесін алаяқтықпен иемденген күдікті ұсталды
Шымкентте полиция қызметкерлері аса ірі көлемде "синтетика" тәркіледі
18:31, 10 қаңтар 2025
Шымкентте полиция қызметкерлері аса ірі көлемде "синтетика" тәркіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Призёрка Grand Slam в Абу-Даби проиграла на элитном турнире в Ташкенте
13:28, Бүгін
Призёрка Grand Slam в Абу-Даби проиграла на элитном турнире в Ташкенте
Казахстанские дзюдоисты потерпели поражения на ранних стадиях Grand Slam в Ташкенте
12:52, Бүгін
Казахстанские дзюдоисты потерпели поражения на ранних стадиях Grand Slam в Ташкенте
Казахстанский клуб может начать КПЛ без легионеров
12:37, Бүгін
Казахстанский клуб может начать КПЛ без легионеров
Скандал случился на матче за Суперкубок Казахстана в Астане
12:12, Бүгін
Скандал случился на матче за Суперкубок Казахстана в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: