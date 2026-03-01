#Референдум-2026
Қоғам

БАӘ-дегі Қазақстан елшілігі отандастарға көмек көрсетуге шақырды

БАӘ-дегі Қазақстан елшілігі отандастарға көмек көрсетуге шақырды
01.03.2026 15:14
Қазақстанның Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Елшілігі қазақстандықтарға отандастарына қолдау көрсету жөнінде үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тиісті жазбаны елшілік өзінің Instagram парақшасында жариялады.

"Құрметті БАӘ-де тұратын Қазақстан Республикасының азаматтары! Осы баршаға қиын кезеңде Сіздердің қолдауларыңыз бен белсенді азаматтық ұстанымдарыңыз ерекше маңызды. Қазіргі уақытта БАӘ аумағында қысқа мерзімге келген немесе транзит арқылы өтіп жатқан Қазақстан Республикасының азаматтары бар. Қалыптасқан жағдайда олардың бірқатарына уақытша көмек пен қолдау қажет болуы мүмкін. Егер Сіздерде уақытша орналастыруға, тамақпен қамтамасыз етуге немесе өзге де нақты көмек көрсетуге мүмкіндік болса, төменде көрсетілген байланыс нөмірлеріне хабарлауларыңызды сұраймыз. Сондай-ақ, егер Сіздерге қиын жағдайда қалған Қазақстан азаматтары туралы мәлімет белгілі болса, бұл туралы дипломатиялық өкілдіктерге хабарлауларыңызды өтінеміз", – делінген хабарламада.

Байланыс үшін:

  • Қазақстан Республикасының Абу-Дабидегі елшілігі: +971 50 508 5226+971 2 449 8778
  • Қазақстан Республикасының Дубай қаласындағы бас консулдығы:+971 50 570 1978+971 4 547 5784dubaimfakz@gmail.com
Айдос Қали
