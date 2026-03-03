#Референдум-2026
Қоғам

Алматыда ЖРВИ бойынша эпидемиологиялық ахуал қандай

Алматыда ЖРВИ бойынша эпидемиологиялық ахуал қандай, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 19:20 Сурет: akorda.kz
Алматыда жедел респираторлық вирустық инфекциялар (ЖРВИ) бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте Алматы қаласы Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы, қаланың бас мемлекеттік санитариялық дәрігері Қасымхан Алпысбайұлы мәлімдеді.

Спикердің айтуынша, биылғы 8-аптада Алматыда ЖРВИ-мен ауырған 14 848 адам тіркелген, оның 54,7%-ы балалар болып шықты. Эпидемиологиялық маусым басталғалы бері сырқаттану көрсеткіші былтырғы осы уақытпен салыстырғанда 9,7%-ға төмен болған.

"Қазіргі уақытта қалада ЖРВИ мен тұмау бойынша сырқаттанушылықтың өсімі тіркелген жоқ. Эпидемиологиялық жағдайды тұрақты деп бағалап отырмыз", – деді Қасымхан Алпысбайұлы.

Білім беру ұйымдарында да сырқаттанудың шекті деңгейден аспағанын, мектептер штаттық режимде жұмыс істеп жатқанын айтты.

Брифинг барысында қаланың денсаулық сақтау жүйесі маусымдық ауытқуға толық даяр екені айтылды. Қалада дозорлық орталықтар жұмыс істейді, тұмау, ЖРВИ мен COVID-19 вирусының айналымына зертханада тұрақты бақылау жасап отырады, тест-жүйелер мен реагенттердің қоры да жеткілікті.


"Қаңтардың екінші жартысынан бастап ЖРВИ мен тұмау бойынша сырқаттанушылық өседі деген болжам алдыңғы эпидемиялық маусымдардың дерегіне негізделген болатын. Дегенмен әр эпидмаусымның өз ерекшелігі бар. Қазіргі таңда сырқаттанудың өсімі тіркелген жоқ, бірақ кейінірек екінші толқын болуы да мүмкін", – деді Қасымхан Алпысбайұлы.

Сөз соңында спикер тұрғындарға маусымдық инфекциялар кезеңінде алдын алу жағын сақтап, дер кезінде медициналық көмекке жүгініп, көпшілік орындарға барған кезде барынша сақтанып жүру керектігін еске салды:

• иммунитетті күшейту: С дәруменін қабылдау, дәрігердің тағайындауымен оксолин майын қолдану;

• бұқаралық іс-шараларға баруды шектеу, бөлмелерді жиі желдетіп, ылғалдап отыру, ЖРВИ-мен ауырған адамдармен байланыстан аулақ болу, маска тағып, тазалық сақтау;

• ауырған жағдайда үйде болу, өз бетінше емделмеу, медицина қызметкерін шақыру, түшкіргенде және жөтелгенде ауызды қолмен, майлықпен немесе орамалмен бүркеу, қолды жиі жуу;

• науқас балаларды мектепке, мектепке дейінгі мекемелер мен мәдени-бұқаралық іс-шараларға жібермеу.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Күрес түрлерінен U17 және U20 жас санатындағы Қазақстан чемпионаты: жарыс нәтижелері
19:45, Бүгін
Күрес түрлерінен U17 және U20 жас санатындағы Қазақстан чемпионаты: жарыс нәтижелері
Қазақстанда 1,2 миллионнан астам адам ЖРВИ жұқтырды
10:57, 04 қараша 2025
Қазақстанда 1,2 миллионнан астам адам ЖРВИ жұқтырды
Алматыда бүгіндері қандай вирустар айналымда жүр
18:52, 14 қазан 2024
Алматыда бүгіндері қандай вирустар айналымда жүр
