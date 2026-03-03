#Референдум-2026
Қоғам

Павлодарда кәмелетке толмаған қызды зорлаған ер адам сотталды

03.03.2026 22:01
Павлодарда кәмелетке толмағанды зорлаған ер адам сотталды. Сот үкімі бойынша айыпталушы өмір бойы педагогикалық қызметпен айналысу құқығынан айырылды, деп хабарлайды Zakon.kz pavlodarnews.kz-ке сілтеме жасап.

Облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында кәмелетке толмаған адамға қатысты зорлық жасау дерегі бойынша қылмыстық іс қаралды. Іс ҚР Қылмыстық кодексінің 120-бабы 3-1-бөлігі 1-тармағы бойынша сараланды.

Істің мән-жайы заң талабына сәйкес жария етілмей, сот отырысы жабық режимде өтті.

Сот барысында айыпталушының кінәсі жәбірленушінің, оның заңды өкілінің, куәлардың айғақтарымен және сараптама қорытындыларымен дәлелденді. Жауаптылықты жеңілдететін мән-жай ретінде оның бұрын сотталмағаны ескерілсе, ауырлататын мән-жай ретінде қылмысты мас күйінде жасауы танылды.

Сот үкімімен Ш. кінәлі деп танылып, 16 жылға бас бостандығынан айырылды. Сонымен қатар ол өмір бойына педагогикалық және кәмелетке толмағандармен жұмыс істеуге байланысты лауазымдарды атқару құқығынан айырылды. Жазаны орташа қауіпсіз мекемеде өтеу белгіленді.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Айдос Қали
