Алматы әуежайы әйелге тұрақ үшін 128 мың теңге есептеген
Алматы халықаралық әуежайы қала тұрғынына тұрақ үшін ірі көлемде төлем есептелген жағдайға қатысты түсінік берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық әйел Threads әлеуметтік желісінде жүйе оған 128 500 теңге көлемінде шот шығарғанын жазған. Оның айтуынша, 5 ақпанда әуежай аумағынан шығар кезде шлагбаум ашық тұрғандықтан, тұрақ ақысын сол сәтте төлемеген. Кейінірек ол едәуір көлемде берешек пайда болғанын байқаған.
"Біз кейін нөмір арқылы төлеуді де ойламаппыз, "шлагбаум ашық тұр ғой" деп ойладық. Ал қазір шамамен 130 мың теңге болып кеткен. Мұны даулауға немесе азайтуға бола ма? Әлде осы соманы толық төлеу керек пе?" – деп жазды ол 2026 жылғы 4 наурыздағы жазбасында.
Алматы халықаралық әуежайының баспасөз қызметі Zakon.kz тілшісіне алматылық әйелдің өтініші жедел қаралғанын хабарлады. Тексеру нәтижесінде есептелген сома толықтай жойылып, тұрақ сессиясы жабылған.
"Аталған сома айыппұл емес – бұл көліктің тұрақ аумағында тұрған уақыты үшін жүйе автоматты түрде есептейтін төлем. Қазіргі уақытта Алматы халықаралық әуежайы аумағында қайта жаңғырту жұмыстары жүргізіліп жатыр, бұл тұрақ жүйесінің жұмысына уақытша әсер етуі мүмкін. Осындай өтініштер жедел түрде қаралады және техникалық қате расталған жағдайда есептелген төлемдер жойылады", – деп түсіндірді әуежай өкілдері.
