Қоғам

Атырауда Халықаралық әйелдер күніне арналған салтанатты шара өтті

Атырауда Халықаралық әйелдер күніне арналған салтанатты шара өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.03.2026 13:00 Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Атыраудағы Махамбет атындағы академиялық қазақ драма театрында өткен салтанатты жиында облыс әкімі Серік Шәпкенов аймақтың дамуына үлес қосып жүрген қыз-келіншектерді Халықаралық әйелдер күнімен құттықтады.


"Қазақ халқында "Жұмақ – ананың табанының астында" деген дана сөз бар. Ата-бабамыз әлімсақтан әйелзатын ардақтап, ананы айрықша қадір тұтуға тәрбиеледі. Өмірлік құндылықтар аналардан сіңеді, білім мен адамгершілік қағидалары ананың ақылымен дарып, болашақтың іргесі қаланады.

Еліміздің тарихындағы қиын-қыстау кезеңдерде қазақ әйелдері ерлермен бірге батылдық пен жанқиярлық танытты. Отанға деген адалдықтың символына айналған Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова және Хиуаз Доспанованың ерлігі соған айқын дәлел.

Бүгінгі бейбіт заманда да әйелдер қоғам өмірінің барлық саласында – білім, медицина, ғылым, мәдениет, бизнес және мемлекеттік басқару салаларында табысты еңбек етіп, ел дамуына зор үлес қосуда. Бұған қоса, әйел-аналар ұрпақ тәрбиесінің тізгінін берік ұстап келеді.

Өлкеміздің әйелдер қауымын Халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын! Баршаңызға зор денсаулық, амандық, отбасы бақытын, жарқын жетістіктер тілеймін", — деді облыс әкімі.

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Салтанатты жиынды түрлі сала өкілдеріне мемлекеттік наградалар мен облыс әкімінің алғыс хаттары табысталды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев Халықаралық әйелдер күніне арналған салтанатты іс-шарада сөз сөйледі
15:58, 06 наурыз 2026
Тоқаев Халықаралық әйелдер күніне арналған салтанатты іс-шарада сөз сөйледі
Серік Шәпкенов аймақтың әйелдер қауымын көктем мерекесімен құттықтады
19:33, 06 наурыз 2026
Серік Шәпкенов аймақтың әйелдер қауымын көктем мерекесімен құттықтады
Тоқаев қазақстандықтарды Халықаралық әйелдер күнімен құттықтады
09:00, 08 наурыз 2024
Тоқаев қазақстандықтарды Халықаралық әйелдер күнімен құттықтады
