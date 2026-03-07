Иран көршілес елдерге шабуылды тоқтатады – президент Пезешкиан
Сурет: pixabay
Иран президенті көршілес елдерге шабуылдар енді болмайтынын, тек сол жақтан Иранға қарсы шабуыл жасалған жағдайда ғана әрекет етілетінін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Масуд Пезешкианнің айтуынша, Иранның уақытша басшылар кеңесі кеше көршілес елдерге шабуылдар тоқтату туралы шешім қабылдады.
Тек Иранға қарсы шабуыл сол жақтан жасалған жағдайда қарсы жауап болады, деп жазды Al Jazeera 2026 жылғы 7 наурыздағы хабарында ирандық БАҚ-қа сілтеме жасап.
Президент мәлімдемесінде кейінгі күндері болған соққылар үшін көршілес елдерден кешірім сұрады.
Бұған дейін Қатар Иранның Бахрейндегі өз әскери нысандарына шабуыл жасағанын мәлімдеген еді.
