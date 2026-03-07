#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Қоғам

Иран көршілес елдерге шабуылды тоқтатады – президент Пезешкиан

Иран көршілес елдерге шабуылды тоқтатады – президент Пезешкиан, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.03.2026 14:00 Сурет: pixabay
Иран президенті көршілес елдерге шабуылдар енді болмайтынын, тек сол жақтан Иранға қарсы шабуыл жасалған жағдайда ғана әрекет етілетінін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Масуд Пезешкианнің айтуынша, Иранның уақытша басшылар кеңесі кеше көршілес елдерге шабуылдар тоқтату туралы шешім қабылдады.

Тек Иранға қарсы шабуыл сол жақтан жасалған жағдайда қарсы жауап болады, деп жазды Al Jazeera 2026 жылғы 7 наурыздағы хабарында ирандық БАҚ-қа сілтеме жасап.

Президент мәлімдемесінде кейінгі күндері болған соққылар үшін көршілес елдерден кешірім сұрады.

Бұған дейін Қатар Иранның Бахрейндегі өз әскери нысандарына шабуыл жасағанын мәлімдеген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев Иранның көрші елдерге соққы жасауды тоқтату туралы шешімін құптады
15:10, Бүгін
Тоқаев Иранның көрші елдерге соққы жасауды тоқтату туралы шешімін құптады
Мемлекет басшысы мен Иран Президенті Масуд Пезешкиан келіссөз жүргізді
12:06, 11 желтоқсан 2025
Мемлекет басшысы мен Иран Президенті Масуд Пезешкиан келіссөз жүргізді
Тоқаев пен Пезешкиан Қазақстан-Иран бизнес форумына қатысты
17:53, 11 желтоқсан 2025
Тоқаев пен Пезешкиан Қазақстан-Иран бизнес форумына қатысты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стала известна стоимость помолвленного кольца Соболенко
15:04, Бүгін
Стала известна стоимость помолвленного кольца Соболенко
Олимпийский чемпион "лишил" казахстанца медали на крупном турнире в Австрии
14:15, Бүгін
Олимпийский чемпион "лишил" казахстанца медали на крупном турнире в Австрии
Первая потеря: француз завершил выступление казахстанского дзюдоиста на топ-турнире в Австрии
13:49, Бүгін
Первая потеря: француз завершил выступление казахстанского дзюдоиста на топ-турнире в Австрии
Разгромом завершился матч Синнера на топ-турнире в США
13:08, Бүгін
Разгромом завершился матч Синнера на топ-турнире в США
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: