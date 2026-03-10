1 сәуірден бастап балалар сауықтыру лагерлері лицензиялауға міндетті
Премьер-Министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин депутаттық сауалға берген жауабында балалар сауықтыру ұйымдарының қызметіндегі өзгерістер туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол 2025 жылдың желтоқсанында "Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және білім беру-сауықтыру қызметтері" мәселелері жөніндегі заң қабылданғанын еске салды.
"Заңға сәйкес 2026 жылғы 1 сәуірден бастап кәмелетке толмағандарға білім беру-сауықтыру қызметтерін ұсынатын ұйымдар лицензиялауға жатады. Лицензияның мерзімі – 5 жыл",- делінген ақпаратта.
Бұдан бөлек, ілім беру ұйымдарының білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарына түзетулер енгізілгені айтылды:
- білім беру-сауықтыру бағдарламаларына,
- педагог қызметкерлерге,
- материалдық-техникалық жарақтандыруға,
- санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуына,
- балалардың болу жағдайларына,
- тамақтандыруды ұйымдастыруға,
- медициналық қызмет көрсетуге,
- қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
"Сондай-ақ, "Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру, діни білім беру, кәмелетке толмағандарға білім беру-сауықтыру қызметтері саласында білім беру қызметімен айналысуға лицензия беру" мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларына2 білім беру-сауықтыру қызметтерін электрондық лицензиялау жүйесін енгізу бойынша өзгерістер енгізілуде",- делінген министрдің жауабында.
Мұнымен қоса, бағдарламалардың құрылымы мен мазмұнына қойылатын бірыңғай талаптарды белгілейтін және балалар демалыс орталықтарын лицензиялаудың негізі болып табылатын Білім беру-сауықтыру бағдарламаларын бекіту қағидаларының, қосымша білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларының жобалары хабарламалық және лицензиялық тәртіптің аражігін қамтитын жаңа редакцияда әзірленді.
