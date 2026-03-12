#Референдум-2026
Қоғам

Алматыда көлік айналарын ұрлаумен айналысқан күдікті қамауға алынды

Алматыда көлік айналарын ұрлаумен айналысқан күдікті қамауға алынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 18:08 Сурет: видео скрині
Алматының Алатау ауданы полиция қызметкерлері автокөліктердің бүйір айналарын ұрлады деген күдіктіні ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұған дейін басқарманың кезекші бөліміне жергілікті тұрғыннан арыз түскен. Оның айтуынша, бейтаныс адам Зерделі шағын ауданы аумағындағы тұрғын үйлердің бірінің ауласында тұрған Toyota Land Cruiser автокөлігінің бүйір айналарын жасырын түрде ұрлап кеткен.

Келтірілген материалдық шығын көлемі – шамамен бір миллион теңге.

Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында криминалдық полиция қызметкерлері 36 жастағы күдіктіні анықтап, ұстады. Ол өз кінәсін мойындап, түсініктеме берді.

"Сонымен қатар ұрланған бүйір айналар тәркіленіп, іс бойынша заттай дәлелдеме ретінде танылды. Тергеу барысында күдіктінің қала аумағында жасалған осыған ұқсас басқа да қылмыстарға қатысы бар-жоғы анықталып жатыр", – деді Алатау аудандық полиция басқармасы жанындағы полиция бөлімінің бастығы Дәурен Керімбаев.

Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жалғасып жатыр

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ақтөбеде 3 млн теңгенің трансформаторларын ұрлаған күдікті ұсталды
11:36, 04 сәуір 2025
Ақтөбеде 3 млн теңгенің трансформаторларын ұрлаған күдікті ұсталды
Алматыда полиция көлік ұрлаумен айналысқан күдіктіні қолға түсірді
17:00, 21 мамыр 2024
Алматыда полиция көлік ұрлаумен айналысқан күдіктіні қолға түсірді
Алматыда гашиш сақтаған күдікті қамауға алынды
12:54, 13 желтоқсан 2025
Алматыда гашиш сақтаған күдікті қамауға алынды
