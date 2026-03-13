#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.68
568.23
6.2
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.68
568.23
6.2
Қоғам

Алматыда Жаңа Конституция жобасы талқыланды

Алматыда Жаңа Конституция жобасы талқыланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 18:03 Сурет: Алматы әкімдігі
Алматыда қала әкімі Дархан Сатыбалдының қатысуымен "Жаңа прогрессивті Конституция – біздің бірлігіміздің негізі: білім, ғылым, инновациялар, мәдениет" тақырыбында дөңгелек үстел өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Достық" үйінде өткен жиынға сарапшылар, ғалымдар және қоғамдық ұйым өкілдері қатысып, Жаңа Конституция жобасының ел дамуы үшін маңызы туралы пікір алмасты.

Кездесуді ашқан қала әкімі Ата заң қоғам сұранысына жауап беріп, уақыт талабына сай жаңарып отыруға тиіс екенін атап өтті.

Сурет: Алматы әкімдігі

"Мемлекет те, қоғам да үнемі даму үстінде. Жаңа тарихи жағдайлар, жаһандық өзгерістер мен экономикалық трансформациялар ел басқарудың жаңа тәсілдерін талап етеді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтқандай, жаңа Конституция технологиялық өрлеуге, жасанды интеллектіні дамытуға және жаппай цифрландыруға жол ашады. Бұл отанымыздың әділетті әрі өркендеген мемлекет болуына ықпал етеді", – деді Дархан Сатыбалды.

Оның айтуынша, конституциялық өзгерістер – бұл тек құқықтық нормалар мен институттарды жаңарту ғана емес, сонымен бірге қоғамның ел болашағына деген жауапкершілігін терең ұғынуына жол ашатын маңызды кезең.

Сурет: Алматы әкімдігі

"Бүгінде мемлекет азаматтармен өзара іс-қимылдың неғұрлым ашық моделін жүйелі түрде қалыптастырып келеді. Бұл үдерісте қоғамдық диалог, сараптамалық бағалау және кәсіби қауымдастықтың белсенді ұстанымы ерекше рөл атқарады", – деді қала әкімі.

Дархан Сатыбалды Алматыда конституциялық реформаларды түсіндіру бойынша ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатқанын айтты. Қалада сараптамалық пікірталастар өтіп, жоғары оқу орындары мен ғылыми орталықтарда кездесулер ұйымдастырылуда, сондай-ақ қала тұрғындары, жастар және үкіметтік емес ұйымдармен диалог алаңдары жұмыс істеп жатыр. Ақпараттық жұмыс медиа кеңістікте де жалғасып, түсіндірме материалдар мен сарапшылардың пікірлері жарияланып келеді.

Дөңгелек үстелге қатысушылар конституциялық реформаларды қолдап, Ата заңды жаңарту қоғамдық диалогты нығайту және заманауи құқықтық жүйені қалыптастыру үшін маңызды екенін атап өтті.

Сурет: Алматы әкімдігі

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының президенті Ақылбек Күрішбаев Жаңа Конституция жобасы елдің ғылыми-технологиялық дамуына қосымша серпін беретінін айтты.

"Жаңа технологияларды енгізу және зияткерлік әлеуетті нығайту мемлекеттің ұзақ мерзімді дамуына берік негіз қалайды", – деді ол.

Қазақстан Жазушылар одағының төрағасы Мереке Құлкенов жазушылар қауымы бұл бастаманы қолдайтынын айтып, оның мәдениет пен руханият саласын дамыту үшін де маңызды екенін атап өтті.

Жастар атынан "G-35" студенттік көшбасшылар бірлестігінің үйлестірушісі Мәриям Дуанбек сөз сөйледі. Оның айтуынша, Жаңа Конституция жобасы білім беру, ғылым және жастардың өзін-өзі дамытуы үшін жаңа мүмкіндіктер ашады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда сарапшылар шамадан тыс автокөлікті азайту шаралары туралы айтты
16:59, 22 мамыр 2024
Алматыда сарапшылар шамадан тыс автокөлікті азайту шаралары туралы айтты
Бас прокуратурада жаңа Конституция жобасын талқылауға арналған дөңгелек үстел өтті
18:07, 27 ақпан 2026
Бас прокуратурада жаңа Конституция жобасын талқылауға арналған дөңгелек үстел өтті
Алматыда Тұңғыш Президент саябағын тұрақты дамыту тұжырымдамасы әзірленіп жатыр
10:27, 03 шілде 2025
Алматыда Тұңғыш Президент саябағын тұрақты дамыту тұжырымдамасы әзірленіп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Как "Барыс" с сокрушительным счётом проиграл в КХЛ после трёх побед подряд - видео
18:08, Бүгін
Как "Барыс" с сокрушительным счётом проиграл в КХЛ после трёх побед подряд - видео
Казахстанский боксёр нокаутировал соперника и выиграл медаль на турнире World Boxing
18:05, Бүгін
Казахстанский боксёр нокаутировал соперника и выиграл медаль на турнире World Boxing
Нокаутом завершился бой Казахстан - Таджикистан на "Кубке Будущего"
17:39, Бүгін
Нокаутом завершился бой Казахстан - Таджикистан на "Кубке Будущего"
Стал известен новый директор футбольного "Турана"
17:29, Бүгін
Стал известен новый директор футбольного "Турана"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: