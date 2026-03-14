#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Қоғам

Атырау облысында былтыр 55 әлеуметтік нысан салынды

Атырау облысында былтыр 55 әлеуметтік нысан салынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.03.2026 20:27 Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
2025 жылы аймақта білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет және спорт салаларында 55 әлеуметтік нысан бой көтерді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жобалардың басым бөлігі білім беру саласында жүзеге асырылды. Жыл бойына Атырау қаласы мен аудандарда жалпы сыйымдылығы 8 600 оқушыға тең 9 мектептің құрылысы аяқталды. Бұл қолданыстағы білім беру мекемелеріндегі жүктемені азайтуға жол ашты. Бұған қоса, 330 орындық 3 балабақша пайдалануға беріліп, әсіресе ауылдық жерлердегі мектепке дейінгі білімді қолжетімді ете түсті. Сондай-ақ жалпы сыйымдылығы 400 орындық 2 өнер мектебі салынды.

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Былтыр денсаулық сақтау саласында ауылдардағы медициналық көмектің қолжетімділігін арттыруға баса назар аударылып, жыл қорытындысы бойынша 8 нысанның құрылысы аяқталды. Облыста фельдшерлік-акушерлік және медициналық пункттер, сондай-ақ Атырау қаласында әрқайсысы 25 науқастан қабылдауға шақталған екі дәрігерлік амбулатория салынды. Жаңа нысандар тұрғындарға алғашқы медициналық көмекті тұрғылықты орнына таяу жерден алуға жағдай жасайды.

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Мәдениет саласында 10 жаңа нысан салынды. Облыстың елді мекендерінде жаңа мәдениет үйлері бой көтеріп, мәдени іс-шаралар өткізуге, шығармашылық ұжымдарды шыңдауға және тұрғындардың бос уақытын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Спорт инфрақұрылымын дамыту да басым бағыттардың бірі болды. 2025 жылы 23 спорт нысаны салынды. Оның қатарында балаларға, жастар мен ересектерге арналған заманауи спорт кешендері, және спорт алаңдары бар. Жобалар Атырау қаласында да, облыс аудандарында да жүзеге асырылды.

Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Осы жылы өңірде тағы 57 әлеуметтік нысанның құрылысы аяқталады деп жоспарланып отыр. Бұл әлеуметтік инфрақұрылымды жүйелі түрде дамытуға және халықтың өмір сүру сапасын одан әрі жақсартуға мүмкіндік бермек.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина объяснила свой прогресс: У меня собралась прекрасная команда
21:47, Бүгін
Елена Рыбакина объяснила свой прогресс: У меня собралась прекрасная команда
Олимпийский обидчик Нурбека Оралбая дебютирует в профи: есть дата и соперник
21:19, Бүгін
Олимпийский обидчик Нурбека Оралбая дебютирует в профи: есть дата и соперник
Казахстанский гимнаст повторил свой успех на этапе Кубка мира в Турции
20:42, Бүгін
Казахстанский гимнаст повторил свой успех на этапе Кубка мира в Турции
Казахстан добился исторического результата на чемпионате Азии по триатлону
20:30, Бүгін
Казахстан добился исторического результата на чемпионате Азии по триатлону
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: