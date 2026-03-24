Өскеменде патрульдік полицейге шабуыл жасаған күдіктілер ұсталды
Сурет: Zakon.kz
Өскеменде патрульдік полицейге шабуыл жасаған екі ер адам ұсталды. Полиция мәліметінше, олар инспекторға жасөспірімге көмектесу кезінде шабуыл жасаған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға 2026 жылғы 22 наурызда Өскемендегі Сағадат Нұрмағамбетов көшесінде болған. Патрульдік полиция қызметкерінен жасөспірім көмек сұрап, екі бейтаныс адамның агрессивті әрекетіне шағымданған.
Полицей оқиға орнына келгенде, мас күйдегі екі қала тұрғыны оған шабуыл жасаған. Кейін қылмыскерлер қашып кеткен, бірақ аз уақыттан кейін екеуі де ұсталды. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды.
"Өскемен полиция басқармасы қызмет бабын атқару кезінде билік өкіліне өміріне қауіпті күш қолданған факті бойынша алдын ала тергеу басталды, бұл әрекет топ болып жасалды", – деп хабарлады Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Осындай қылмыстар үшін үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге қамау немесе бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.
