#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
482.33
557.57
5.74
Қоғам

Өскеменде патрульдік полицейге шабуыл жасаған күдіктілер ұсталды

Өскеменде патрульдік полицейге шабуыл жасаған күдіктілер ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.03.2026 15:12 Сурет: Zakon.kz
Өскеменде патрульдік полицейге шабуыл жасаған екі ер адам ұсталды. Полиция мәліметінше, олар инспекторға жасөспірімге көмектесу кезінде шабуыл жасаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға 2026 жылғы 22 наурызда Өскемендегі Сағадат Нұрмағамбетов көшесінде болған. Патрульдік полиция қызметкерінен жасөспірім көмек сұрап, екі бейтаныс адамның агрессивті әрекетіне шағымданған.

Полицей оқиға орнына келгенде, мас күйдегі екі қала тұрғыны оған шабуыл жасаған. Кейін қылмыскерлер қашып кеткен, бірақ аз уақыттан кейін екеуі де ұсталды. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды.

"Өскемен полиция басқармасы қызмет бабын атқару кезінде билік өкіліне өміріне қауіпті күш қолданған факті бойынша алдын ала тергеу басталды, бұл әрекет топ болып жасалды", – деп хабарлады Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Осындай қылмыстар үшін үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге қамау немесе бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: