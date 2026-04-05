6 сәуірде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде қатты жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында найзағай, бұршақ, дауыл күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында тұман күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан, батыстан соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында екпіні 15-20 м/с. Оралда найзағай күтіледі. Түнде және таңертең тұман күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан, батыстан соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Маңғыстау облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында кей уақыттарда қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Найзағай. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады екпіні 15-20 м/с күтіледі. Ақтауда кей уақыттарда қатты жаңбыр, найзағай, бұршақ, дауыл күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады екпіні 15-20 м/с күтіледі.
Жамбыл облысының шығысында, таулы аудандарында, күндіз таулы аудандарында жаңбыр, найзағай күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, таңертең және күндіз облыстың солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Облыстың орталығында, солтүстік-батысында, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Таразда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Атырау облысының солтүстігінде, шығысында жаңбыр, найзағай күтіледі. Күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында шаңды дауыл. Солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Атырауда күндіз шаңды дауыл күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-18 м/с.
Алматы облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, күндіз таулы аудандарында найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, облыстың оңтүстігінде, шығысында, таулы аудандарында екпіні 15-20 м/с. Алматыда күндіз найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күндіз екпіні 15 м/с. Қонаевта түнде найзағай күтіледі. Іле Алатауы (Алматы қаласының Медеу және Бостандық аудандарының таулы аймақтары) бойынша: 06 сәуірде күндіз найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, кей уақытта екпіні 15-20 м/с.
Қызылорда облысының оңтүстігінде найзағай, дауыл, күндіз найзағай, дауыл күтіледі. Солтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, таңертең және күндіз облыстың орталығында, оңтүстігінде күші 15-20 м/с күтіледі. Облыстың шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылордада күндіз найзағай, дауыл күтіледі.
Ақтөбе облысының батысында, солтүстігінде, орталығында найзағай күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында екпіні 15-20 м/с. Ақтөбеде күндіз найзағай күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күндіз екпіні 15-18 м/с.
Жетісу облысының шығысында, орталығында, таулы аудандарында найзағай күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың шығысында, таулы аудандарында екпіні 15-20 м/с. 06 сәуірде облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында жоғары өрт қауіпі сақталады. Талдықорғанда түнде найзағай күтіледі. 06 сәуірде жоғары өрт қауіпі сақталады.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Көкшетауда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, батысында тұман күтіледі. Петропавлда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Түркістан облысының батысында, оңтүстігінде, таулы аудандарында найзағай, бұршақ, дауыл күтіледі. Облыстың тау бөктерлі аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік батысқа ауысады, облыстың батысында, оңтүстігінде, таулы аудандарында екпіні 15-20 м/с. Жоғары өрт қаупі облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында және тау бөктерлі аудандарында сақталады. Шымкентте күндіз найзағай, дауыл күтіледі. Солтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік батысқа ауысады, күндіз екпіні 15-20 м/с. 06 сәуірде жоғары өрт қаупі сақталады. Түркістанда найзағай, дауыл күтіледі. Солтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік батысқа ауысады, екпіні 15-20 м/с. 06 сәуірде жоғары өрт қаупі сақталады.
Павлодар облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі.
Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі. Қарағандыда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Ұлытау облысының шығысында тұман күтіледі.
Қостанай облысының батысында, солтүстігінде жаңбыр, найзағай күтіледі. Облыстың батысында, шығысында, оңтүстігінде тұман. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында 15-20 м/с. Қостанайда түнде және таңертең тұман.
Абай облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында жаңбыр, найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, облыстың шығысында, орталығында екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қауіпі күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында жаңбыр, найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, облыстың шығысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с.
Астанада түнде тұман күтіледі.